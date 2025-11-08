Harga FROQ Hari Ini

Harga live FROQ (FROQ) hari ini adalah $ 0.04701957, dengan perubahan 0.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROQ ke USD saat ini adalah $ 0.04701957 per FROQ.

FROQ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,714, dengan suplai yang beredar 759.55K FROQ. Selama 24 jam terakhir, FROQ diperdagangkan antara $ 0.04657076 (low) dan $ 0.04718293 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.16, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02065751.

Dalam kinerja jangka pendek, FROQ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FROQ (FROQ)

Kapitalisasi Pasar $ 35.71K$ 35.71K $ 35.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K Suplai Peredaran 759.55K 759.55K 759.55K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FROQ saat ini adalah $ 35.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROQ adalah 759.55K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.02K.