Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Geez PNutz % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Geez PNutz untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Geez PNutz berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.298594 pada tahun 2025. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Geez PNutz berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.313523 pada tahun 2026. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PNUTZ pada tahun 2027 adalah $ 0.329199 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PNUTZ pada tahun 2028 adalah $ 0.345659 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PNUTZ pada tahun 2029 adalah $ 0.362942 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PNUTZ pada tahun 2030 adalah $ 0.381090 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Geez PNutz berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.620755. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Geez PNutz berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0111.

2026 $ 0.313523 5.00%

2027 $ 0.329199 10.25%

2028 $ 0.345659 15.76%

2029 $ 0.362942 21.55%

2030 $ 0.381090 27.63%

2031 $ 0.400144 34.01%

2032 $ 0.420151 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.441159 47.75%

2034 $ 0.463217 55.13%

2035 $ 0.486378 62.89%

2036 $ 0.510697 71.03%

2037 $ 0.536231 79.59%

2038 $ 0.563043 88.56%

2039 $ 0.591195 97.99%

2040 $ 0.620755 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Geez PNutz Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.298594 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.298634 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.298880 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.299821 0.41% Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PNUTZ pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.298594 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PNUTZ, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.298634 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PNUTZ, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.298880 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PNUTZ adalah $0.299821 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Geez PNutz Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 117.65K Suplai Peredaran 394.00K Volume (24 Jam) ---- -- Harga PNUTZ terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PNUTZ adalah 394.00K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 117.65K. Lihat Harga PNUTZ Live

Harga Lampau Geez PNutz Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Geez PNutz, harga Geez PNutz saat ini adalah 0.298594USD. Suplai Geez PNutz(PNUTZ) yang beredar adalah 394.00K PNUTZ , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $117,646 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.78% $ 0.008089 $ 0.318836 $ 0.281154

7 Hari 19.71% $ 0.058844 $ 0.351580 $ 0.220712

30 Days -16.06% $ -0.047962 $ 0.351580 $ 0.220712 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Geez PNutz telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.008089 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.78% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Geez PNutz trading pada harga tertinggi $0.351580 dan terendah $0.220712 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 19.71% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PNUTZ di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Geez PNutz telah mengalami perubahan -16.06% , mencerminkan sekitar $-0.047962 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PNUTZ dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Geez PNutz (PNUTZ )? Modul Prediksi Harga Geez PNutz adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PNUTZ di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Geez PNutz pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PNUTZ, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Geez PNutz. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PNUTZ. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PNUTZ untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Geez PNutz.

Mengapa Prediksi Harga PNUTZ Penting?

Prediksi Harga PNUTZ sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

