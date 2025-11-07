Harga Geez PNutz Hari Ini

Harga live Geez PNutz (PNUTZ) hari ini adalah $ 0.28391, dengan perubahan 7.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PNUTZ ke USD saat ini adalah $ 0.28391 per PNUTZ.

Geez PNutz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 112,428, dengan suplai yang beredar 396.00K PNUTZ. Selama 24 jam terakhir, PNUTZ diperdagangkan antara $ 0.262104 (low) dan $ 0.29356 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.674176, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.129475.

Dalam kinerja jangka pendek, PNUTZ bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan +12.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Geez PNutz (PNUTZ)

Kapitalisasi Pasar $ 112.43K$ 112.43K $ 112.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 112.43K$ 112.43K $ 112.43K Suplai Peredaran 396.00K 396.00K 396.00K Total Suplai 396,000.0 396,000.0 396,000.0

Kapitalisasi Pasar Geez PNutz saat ini adalah $ 112.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PNUTZ adalah 396.00K, dan total suplainya sebesar 396000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 112.43K.