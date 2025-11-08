Prediksi Harga Group7 (GROUP7) (USD)

Dapatkan prediksi harga Group7 untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GROUP7 dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Group7 % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Group7 untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Group7 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000118 pada tahun 2025. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Group7 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000124 pada tahun 2026. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GROUP7 pada tahun 2027 adalah $ 0.000131 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GROUP7 pada tahun 2028 adalah $ 0.000137 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GROUP7 pada tahun 2029 adalah $ 0.000144 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GROUP7 pada tahun 2030 adalah $ 0.000151 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Group7 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000247. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Group7 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000402. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000118 0.00%

2026 $ 0.000124 5.00%

2027 $ 0.000131 10.25%

2028 $ 0.000137 15.76%

2029 $ 0.000144 21.55%

2030 $ 0.000151 27.63%

2031 $ 0.000159 34.01%

2032 $ 0.000167 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000175 47.75%

2034 $ 0.000184 55.13%

2035 $ 0.000193 62.89%

2036 $ 0.000203 71.03%

2037 $ 0.000213 79.59%

2038 $ 0.000224 88.56%

2039 $ 0.000235 97.99%

2040 $ 0.000247 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Group7 Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000118 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000118 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000119 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000119 0.41% Prediksi Harga Group7 (GROUP7) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GROUP7 pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000118 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GROUP7, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000118 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GROUP7, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000119 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Group7 (GROUP7) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GROUP7 adalah $0.000119 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Group7 Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 119.03K$ 119.03K $ 119.03K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga GROUP7 terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar GROUP7 adalah 999.95M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 119.03K. Lihat Harga GROUP7 Live

Harga Lampau Group7 Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Group7, harga Group7 saat ini adalah 0.000118USD. Suplai Group7(GROUP7) yang beredar adalah 999.95M GROUP7 , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $119,026 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -26.74% $ 0 $ 0.000190 $ 0.000111

7 Hari -42.10% $ -0.000050 $ 0.001783 $ 0.000119

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.001783 $ 0.000119 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Group7 telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -26.74% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Group7 trading pada harga tertinggi $0.001783 dan terendah $0.000119 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -42.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GROUP7 di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Group7 telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GROUP7 dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Group7 (GROUP7 )? Modul Prediksi Harga Group7 adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GROUP7 di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Group7 pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GROUP7, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Group7. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GROUP7. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GROUP7 untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Group7.

Mengapa Prediksi Harga GROUP7 Penting?

Prediksi Harga GROUP7 sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GROUP7 sekarang? Menurut prediksi Anda, GROUP7 akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GROUP7 bulan depan? Menurut alat prediksi harga Group7 (GROUP7), prakiraan harga GROUP7 akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GROUP7 pada tahun 2026? Harga 1 Group7 (GROUP7) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GROUP7 akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GROUP7 pada tahun 2027? Group7 (GROUP7) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GROUP7 pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GROUP7 pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Group7 (GROUP7) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GROUP7 pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Group7 (GROUP7) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GROUP7 pada tahun 2030? Harga 1 Group7 (GROUP7) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GROUP7 akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GROUP7 untuk tahun 2040? Group7 (GROUP7) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GROUP7 pada tahun 2040.