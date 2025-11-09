Tokenomi Group7 (GROUP7)
Sophia James posted 7 videos on Tiktok. On her seventh, she said “if you see this you’re in Group 7”. That video was seen by a ton of people and it created a cult around the idea of being in Group 7. The video has 60M+ views and endless brands/accounts are posting it. It is now tokenized on Solana.
Our project is a CTO and run by the community. We are forming a massive community around the Group 7 idea and bringing into the Web3 space
Tokenomi Group7 (GROUP7): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Group7 (GROUP7) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GROUP7 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GROUP7 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GROUP7, jelajahi harga live token GROUP7!
