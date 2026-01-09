Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Horizon Oracles untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan HORIZON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Horizon Oracles % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Horizon Oracles untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Horizon Oracles kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0 pada tahun 2026. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Horizon Oracles kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0 pada tahun 2027. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, HORIZON diproyeksikan mencapai $ 0 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, HORIZON diproyeksikan mencapai $ 0 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target HORIZON pada tahun 2030 adalah $ 0 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Horizon Oracles berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Horizon Oracles berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0 0.00%

2027 $ 0 5.00%

2028 $ 0 10.25%

2029 $ 0 15.76%

2030 $ 0 21.55%

2031 $ 0 27.63%

2032 $ 0 34.01%

2033 $ 0 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0 47.75%

2035 $ 0 55.13%

2036 $ 0 62.89%

2037 $ 0 71.03%

2038 $ 0 79.59%

2039 $ 0 88.56%

2040 $ 0 97.99%

2050 $ 0 222.51% Prediksi Harga Horizon Oracles Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 9, 2026(Hari ini) $ 0 0.00%

January 10, 2026(Besok) $ 0 0.01%

January 16, 2026(Minggu Ini) $ 0 0.10%

February 8, 2026(30 Days) $ 0 0.41% Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HORIZON pada January 9, 2026(Hari ini) , adalah $0 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) Besok Untuk January 10, 2026(Besok), prediksi harga untuk HORIZON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) Minggu Ini Pada January 16, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk HORIZON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HORIZON adalah $0 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Horizon Oracles Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga HORIZON terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar HORIZON adalah 1.00B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 6.44K. Lihat Harga HORIZON Live

Harga Lampau Horizon Oracles Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Horizon Oracles, harga Horizon Oracles saat ini adalah 0USD. Suplai Horizon Oracles(HORIZON) yang beredar adalah 1.00B HORIZON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $6,440.77 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 3.65% $ 0 $ 0.000007 $ 0.000006

30 Days -11.67% $ 0 $ 0.000007 $ 0.000006 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Horizon Oracles telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Horizon Oracles trading pada harga tertinggi $0.000007 dan terendah $0.000006 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 3.65% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HORIZON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Horizon Oracles telah mengalami perubahan -11.67% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HORIZON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Horizon Oracles (HORIZON )? Modul Prediksi Harga Horizon Oracles adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HORIZON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Horizon Oracles pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HORIZON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Horizon Oracles. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HORIZON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HORIZON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Horizon Oracles.

Mengapa Prediksi Harga HORIZON Penting?

Prediksi Harga HORIZON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HORIZON sekarang? Menurut prediksi Anda, HORIZON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HORIZON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Horizon Oracles (HORIZON), prakiraan harga HORIZON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HORIZON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Horizon Oracles (HORIZON) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, HORIZON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga HORIZON di tahun 2028? Horizon Oracles (HORIZON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per HORIZON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HORIZON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Horizon Oracles (HORIZON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga HORIZON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Horizon Oracles (HORIZON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 HORIZON pada tahun 2030? Harga 1 Horizon Oracles (HORIZON) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, HORIZON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HORIZON untuk tahun 2040? Horizon Oracles (HORIZON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HORIZON pada tahun 2040.