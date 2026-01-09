Harga Horizon Oracles Hari Ini

Harga live Horizon Oracles (HORIZON) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HORIZON ke USD saat ini adalah $ 0 per HORIZON.

Horizon Oracles saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,440.77, dengan suplai yang beredar 1.00B HORIZON. Selama 24 jam terakhir, HORIZON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HORIZON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Horizon Oracles (HORIZON)

Kapitalisasi Pasar $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

