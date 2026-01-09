Harga Horizon Oracles (HORIZON)
Harga live Horizon Oracles (HORIZON) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HORIZON ke USD saat ini adalah $ 0 per HORIZON.
Horizon Oracles saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,440.77, dengan suplai yang beredar 1.00B HORIZON. Selama 24 jam terakhir, HORIZON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, HORIZON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Horizon Oracles saat ini adalah $ 6.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HORIZON adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.44K.
--
--
+4.11%
+4.11%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Horizon Oracles ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Horizon Oracles ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Horizon Oracles ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Horizon Oracles ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-11.67%
|60 Hari
|$ 0
|-94.44%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Horizon Oracles berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga live Horizon Oracles?
Valuasi saat ini berada pada Rp0.10829089784352000, menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir.
Bagaimana sentimen pasar memengaruhi HORIZON?
Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.
Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Horizon Oracles?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp108303845.66826216000, Horizon Oracles berada di peringkat #12071, menyoroti pengaruh dan skala Horizon Oracles dalam pasar yang lebih luas.
Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?
HORIZON mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.
Seberapa volatil HORIZON hari ini?
Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.
Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?
Harga bergerak antara Rp hingga Rp, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.
Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Horizon Oracles?
Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (1000000000.0 token), tren adopsi dalam BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes),x402 Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
|01-07 07:35:32
|Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
|01-06 21:10:15
|Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
|01-06 14:41:58
|Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
|01-06 14:28:48
|Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.