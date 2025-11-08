Prediksi Harga Inscribe (INS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Inscribe untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan INS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli INS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Inscribe % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Inscribe untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Inscribe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007120 pada tahun 2025. Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Inscribe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007476 pada tahun 2026. Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan INS pada tahun 2027 adalah $ 0.007850 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan INS pada tahun 2028 adalah $ 0.008243 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target INS pada tahun 2029 adalah $ 0.008655 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target INS pada tahun 2030 adalah $ 0.009088 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Inscribe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014803. Prediksi Harga Inscribe (INS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Inscribe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024114. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007120 0.00%

2026 $ 0.007476 5.00%

2027 $ 0.007850 10.25%

2028 $ 0.008243 15.76%

2029 $ 0.008655 21.55%

2030 $ 0.009088 27.63%

2031 $ 0.009542 34.01%

2032 $ 0.010019 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010520 47.75%

2034 $ 0.011046 55.13%

2035 $ 0.011599 62.89%

2036 $ 0.012179 71.03%

2037 $ 0.012788 79.59%

2038 $ 0.013427 88.56%

2039 $ 0.014098 97.99%

2040 $ 0.014803 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Inscribe Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.007120 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.007121 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.007127 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.007150 0.41% Prediksi Harga Inscribe (INS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk INS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.007120 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Inscribe (INS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk INS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007121 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Inscribe (INS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk INS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007127 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Inscribe (INS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk INS adalah $0.007150 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Inscribe Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 156.02K$ 156.02K $ 156.02K Suplai Peredaran 21.91M 21.91M 21.91M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga INS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar INS adalah 21.91M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 156.02K. Lihat Harga INS Live

Harga Lampau Inscribe Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Inscribe, harga Inscribe saat ini adalah 0.007120USD. Suplai Inscribe(INS) yang beredar adalah 21.91M INS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $156,023 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.09% $ 0.000146 $ 0.007618 $ 0.006948

7 Hari -16.42% $ -0.001169 $ 0.009598 $ 0.006630

30 Days -24.86% $ -0.001770 $ 0.009598 $ 0.006630 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Inscribe telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000146 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Inscribe trading pada harga tertinggi $0.009598 dan terendah $0.006630 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -16.42% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut INS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Inscribe telah mengalami perubahan -24.86% , mencerminkan sekitar $-0.001770 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa INS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Inscribe (INS )? Modul Prediksi Harga Inscribe adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga INS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Inscribe pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan INS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Inscribe. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan INS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum INS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Inscribe.

Mengapa Prediksi Harga INS Penting?

Prediksi Harga INS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi INS sekarang? Menurut prediksi Anda, INS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga INS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Inscribe (INS), prakiraan harga INS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 INS pada tahun 2026? Harga 1 Inscribe (INS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, INS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga INS pada tahun 2027? Inscribe (INS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 INS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga INS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Inscribe (INS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga INS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Inscribe (INS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 INS pada tahun 2030? Harga 1 Inscribe (INS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, INS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga INS untuk tahun 2040? Inscribe (INS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 INS pada tahun 2040. Daftar Sekarang