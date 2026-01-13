Prediksi Harga Intellex (ITLX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Intellex untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan ITLX dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Intellex % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Intellex untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Intellex (ITLX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Intellex kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000566 pada tahun 2026. Prediksi Harga Intellex (ITLX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Intellex kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000594 pada tahun 2027. Prediksi Harga Intellex (ITLX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ITLX diproyeksikan mencapai $ 0.000624 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Intellex (ITLX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ITLX diproyeksikan mencapai $ 0.000655 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Intellex (ITLX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target ITLX pada tahun 2030 adalah $ 0.000688 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Intellex (ITLX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Intellex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001121. Prediksi Harga Intellex (ITLX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Intellex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001827.

2027 $ 0.000594 5.00%

2028 $ 0.000624 10.25%

2029 $ 0.000655 15.76%

2030 $ 0.000688 21.55%

2031 $ 0.000723 27.63%

2032 $ 0.000759 34.01%

2033 $ 0.000797 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.000837 47.75%

2035 $ 0.000879 55.13%

2036 $ 0.000922 62.89%

2037 $ 0.000969 71.03%

2038 $ 0.001017 79.59%

2039 $ 0.001068 88.56%

2040 $ 0.001121 97.99%

2050 $ 0.001827 222.51% Prediksi Harga Intellex Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.000566 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.000566 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.000567 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.000568 0.41% Prediksi Harga Intellex (ITLX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ITLX pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.000566 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Intellex (ITLX) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk ITLX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000566 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Intellex (ITLX) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk ITLX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000567 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Intellex (ITLX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ITLX adalah $0.000568 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Intellex Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 121.39K$ 121.39K $ 121.39K Suplai Peredaran 214.23M 214.23M 214.23M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ITLX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ITLX adalah 214.23M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 121.39K. Lihat Harga ITLX Live

Harga Lampau Intellex Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Intellex, harga Intellex saat ini adalah 0.000566USD. Suplai Intellex(ITLX) yang beredar adalah 214.23M ITLX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $121,391 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.88% $ 0 $ 0.000600 $ 0.000549

7 Hari -9.46% $ -0.000053 $ 0.000700 $ 0.000552

30 Days -19.73% $ -0.000111 $ 0.000700 $ 0.000552 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Intellex telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -4.88% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Intellex trading pada harga tertinggi $0.000700 dan terendah $0.000552 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -9.46% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ITLX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Intellex telah mengalami perubahan -19.73% , mencerminkan sekitar $-0.000111 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ITLX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Intellex (ITLX )? Modul Prediksi Harga Intellex adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ITLX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Intellex pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ITLX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Intellex. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ITLX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ITLX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Intellex.

Mengapa Prediksi Harga ITLX Penting?

Prediksi Harga ITLX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

