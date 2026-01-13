Berapa nilai Intellex saat ini?

Intellex saat ini diperdagangkan seharga Rp9.3914027997000000, dengan pergerakan harga sebesar -6.71% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan ITLX hari ini, naik atau turun?

ITLX telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Near Protocol Ecosystem.

Seberapa populer Intellex hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual ITLX.

Apa yang membuat Intellex berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Near Protocol Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, ITLX menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah ITLX yang beredar di pasar?

Terdapat 214233872.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Intellex sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp120.57954754454640000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp9.25579599694200000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.