Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) (USD)

Dapatkan prediksi harga INVITE Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan INVITE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli INVITE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga INVITE Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga INVITE Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, INVITE Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002436 pada tahun 2025. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, INVITE Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002558 pada tahun 2026. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan INVITE pada tahun 2027 adalah $ 0.002686 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan INVITE pada tahun 2028 adalah $ 0.002821 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target INVITE pada tahun 2029 adalah $ 0.002962 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target INVITE pada tahun 2030 adalah $ 0.003110 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga INVITE Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005066. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga INVITE Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008252. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002436 0.00%

2026 $ 0.002558 5.00%

2027 $ 0.002686 10.25%

2028 $ 0.002821 15.76%

2029 $ 0.002962 21.55%

2030 $ 0.003110 27.63%

2031 $ 0.003265 34.01%

2032 $ 0.003428 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003600 47.75%

2034 $ 0.003780 55.13%

2035 $ 0.003969 62.89%

2036 $ 0.004167 71.03%

2037 $ 0.004376 79.59%

2038 $ 0.004595 88.56%

2039 $ 0.004824 97.99%

2040 $ 0.005066 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga INVITE Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.002436 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002437 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002439 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002446 0.41% Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk INVITE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.002436 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk INVITE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002437 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk INVITE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002439 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga INVITE Token (INVITE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk INVITE adalah $0.002446 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga INVITE Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 121.94K$ 121.94K $ 121.94K Suplai Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga INVITE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar INVITE adalah 50.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 121.94K. Lihat Harga INVITE Live

Harga Lampau INVITE Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live INVITE Token, harga INVITE Token saat ini adalah 0.002436USD. Suplai INVITE Token(INVITE) yang beredar adalah 50.00M INVITE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $121,942 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.28% $ 0 $ 0.002439 $ 0.002415

7 Hari -6.83% $ -0.000166 $ 0.002766 $ 0.002415

30 Days -11.95% $ -0.000291 $ 0.002766 $ 0.002415 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, INVITE Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.28% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, INVITE Token trading pada harga tertinggi $0.002766 dan terendah $0.002415 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -6.83% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut INVITE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, INVITE Token telah mengalami perubahan -11.95% , mencerminkan sekitar $-0.000291 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa INVITE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga INVITE Token (INVITE )? Modul Prediksi Harga INVITE Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga INVITE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap INVITE Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan INVITE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga INVITE Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan INVITE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum INVITE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan INVITE Token.

Mengapa Prediksi Harga INVITE Penting?

Prediksi Harga INVITE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi INVITE sekarang? Menurut prediksi Anda, INVITE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga INVITE bulan depan? Menurut alat prediksi harga INVITE Token (INVITE), prakiraan harga INVITE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 INVITE pada tahun 2026? Harga 1 INVITE Token (INVITE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, INVITE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga INVITE pada tahun 2027? INVITE Token (INVITE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 INVITE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga INVITE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, INVITE Token (INVITE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga INVITE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, INVITE Token (INVITE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 INVITE pada tahun 2030? Harga 1 INVITE Token (INVITE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, INVITE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga INVITE untuk tahun 2040? INVITE Token (INVITE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 INVITE pada tahun 2040. Daftar Sekarang