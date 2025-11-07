Harga INVITE Token Hari Ini

Harga live INVITE Token (INVITE) hari ini adalah $ 0.00243052, dengan perubahan 2.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INVITE ke USD saat ini adalah $ 0.00243052 per INVITE.

INVITE Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,379, dengan suplai yang beredar 50.00M INVITE. Selama 24 jam terakhir, INVITE diperdagangkan antara $ 0.0024148 (low) dan $ 0.00249973 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0154728, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00149508.

Dalam kinerja jangka pendek, INVITE bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -8.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar INVITE Token (INVITE)

Kapitalisasi Pasar $ 121.38K$ 121.38K $ 121.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Suplai Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar INVITE Token saat ini adalah $ 121.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar INVITE adalah 50.00M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.21M.