Prediksi Harga King Kovu (LAZY) (USD)

Dapatkan prediksi harga King Kovu untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LAZY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli LAZY

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga King Kovu % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga King Kovu untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, King Kovu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004109 pada tahun 2025. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, King Kovu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004315 pada tahun 2026. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LAZY pada tahun 2027 adalah $ 0.004530 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LAZY pada tahun 2028 adalah $ 0.004757 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LAZY pada tahun 2029 adalah $ 0.004995 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LAZY pada tahun 2030 adalah $ 0.005245 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga King Kovu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008543. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga King Kovu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013916. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004109 0.00%

2026 $ 0.004315 5.00%

2027 $ 0.004530 10.25%

2028 $ 0.004757 15.76%

2029 $ 0.004995 21.55%

2030 $ 0.005245 27.63%

2031 $ 0.005507 34.01%

2032 $ 0.005782 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006071 47.75%

2034 $ 0.006375 55.13%

2035 $ 0.006694 62.89%

2036 $ 0.007028 71.03%

2037 $ 0.007380 79.59%

2038 $ 0.007749 88.56%

2039 $ 0.008136 97.99%

2040 $ 0.008543 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga King Kovu Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.004109 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.004110 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.004113 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.004126 0.41% Prediksi Harga King Kovu (LAZY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LAZY pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.004109 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk LAZY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004110 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LAZY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004113 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga King Kovu (LAZY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LAZY adalah $0.004126 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga King Kovu Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 47.86K$ 47.86K $ 47.86K Suplai Peredaran 11.66M 11.66M 11.66M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga LAZY terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar LAZY adalah 11.66M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 47.86K. Lihat Harga LAZY Live

Harga Lampau King Kovu Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live King Kovu, harga King Kovu saat ini adalah 0.004109USD. Suplai King Kovu(LAZY) yang beredar adalah 11.66M LAZY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $47,861 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.56% $ 0 $ 0.004209 $ 0.004076

7 Hari -13.25% $ -0.000544 $ 0.004802 $ 0.003902

30 Days -5.42% $ -0.000222 $ 0.004802 $ 0.003902 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, King Kovu telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.56% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, King Kovu trading pada harga tertinggi $0.004802 dan terendah $0.003902 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -13.25% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LAZY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, King Kovu telah mengalami perubahan -5.42% , mencerminkan sekitar $-0.000222 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LAZY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga King Kovu (LAZY )? Modul Prediksi Harga King Kovu adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LAZY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap King Kovu pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LAZY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga King Kovu. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LAZY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LAZY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan King Kovu.

Mengapa Prediksi Harga LAZY Penting?

Prediksi Harga LAZY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LAZY sekarang? Menurut prediksi Anda, LAZY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LAZY bulan depan? Menurut alat prediksi harga King Kovu (LAZY), prakiraan harga LAZY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LAZY pada tahun 2026? Harga 1 King Kovu (LAZY) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LAZY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LAZY pada tahun 2027? King Kovu (LAZY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LAZY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LAZY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, King Kovu (LAZY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LAZY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, King Kovu (LAZY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LAZY pada tahun 2030? Harga 1 King Kovu (LAZY) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LAZY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LAZY untuk tahun 2040? King Kovu (LAZY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LAZY pada tahun 2040. Daftar Sekarang