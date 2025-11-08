Harga King Kovu Hari Ini

Harga live King Kovu (LAZY) hari ini adalah $ 0.00402373, dengan perubahan 0.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAZY ke USD saat ini adalah $ 0.00402373 per LAZY.

King Kovu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,450, dengan suplai yang beredar 11.66M LAZY. Selama 24 jam terakhir, LAZY diperdagangkan antara $ 0.00389421 (low) dan $ 0.00411385 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01783687, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00361229.

Dalam kinerja jangka pendek, LAZY bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -15.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar King Kovu (LAZY)

Kapitalisasi Pasar $ 46.45K$ 46.45K $ 46.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 80.36K$ 80.36K $ 80.36K Suplai Peredaran 11.66M 11.66M 11.66M Total Suplai 20,166,844.0 20,166,844.0 20,166,844.0

Kapitalisasi Pasar King Kovu saat ini adalah $ 46.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAZY adalah 11.66M, dan total suplainya sebesar 20166844.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.36K.