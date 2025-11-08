Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Legacy Frax Dollar untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FRAX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli FRAX

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Legacy Frax Dollar % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Legacy Frax Dollar untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Legacy Frax Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.994793 pada tahun 2025. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Legacy Frax Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0445 pada tahun 2026. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FRAX pada tahun 2027 adalah $ 1.0967 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FRAX pada tahun 2028 adalah $ 1.1515 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FRAX pada tahun 2029 adalah $ 1.2091 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FRAX pada tahun 2030 adalah $ 1.2696 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Legacy Frax Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0681. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Legacy Frax Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3687. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.994793 0.00%

2026 $ 1.0445 5.00%

2027 $ 1.0967 10.25%

2028 $ 1.1515 15.76%

2029 $ 1.2091 21.55%

2030 $ 1.2696 27.63%

2031 $ 1.3331 34.01%

2032 $ 1.3997 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4697 47.75%

2034 $ 1.5432 55.13%

2035 $ 1.6204 62.89%

2036 $ 1.7014 71.03%

2037 $ 1.7865 79.59%

2038 $ 1.8758 88.56%

2039 $ 1.9696 97.99%

2040 $ 2.0681 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Legacy Frax Dollar Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.994793 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.994929 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.995746 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.998881 0.41% Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FRAX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.994793 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FRAX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.994929 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FRAX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.995746 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FRAX adalah $0.998881 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Legacy Frax Dollar Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 289.30M$ 289.30M $ 289.30M Suplai Peredaran 290.81M 290.81M 290.81M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FRAX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FRAX adalah 290.81M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 289.30M. Lihat Harga FRAX Live

Harga Lampau Legacy Frax Dollar Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Legacy Frax Dollar, harga Legacy Frax Dollar saat ini adalah 0.994793USD. Suplai Legacy Frax Dollar(FRAX) yang beredar adalah 290.81M FRAX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $289,297,032 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.17% $ 0.001734 $ 1.001 $ 0.992571

7 Hari -0.04% $ -0.000476 $ 0.999796 $ 0.992737

30 Days -0.25% $ -0.002489 $ 0.999796 $ 0.992737 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Legacy Frax Dollar telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001734 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.17% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Legacy Frax Dollar trading pada harga tertinggi $0.999796 dan terendah $0.992737 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FRAX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Legacy Frax Dollar telah mengalami perubahan -0.25% , mencerminkan sekitar $-0.002489 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FRAX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Legacy Frax Dollar (FRAX )? Modul Prediksi Harga Legacy Frax Dollar adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FRAX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Legacy Frax Dollar pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FRAX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Legacy Frax Dollar. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FRAX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FRAX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Legacy Frax Dollar.

Mengapa Prediksi Harga FRAX Penting?

Prediksi Harga FRAX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FRAX sekarang? Menurut prediksi Anda, FRAX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FRAX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Legacy Frax Dollar (FRAX), prakiraan harga FRAX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FRAX pada tahun 2026? Harga 1 Legacy Frax Dollar (FRAX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FRAX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FRAX pada tahun 2027? Legacy Frax Dollar (FRAX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FRAX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FRAX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Legacy Frax Dollar (FRAX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FRAX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Legacy Frax Dollar (FRAX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FRAX pada tahun 2030? Harga 1 Legacy Frax Dollar (FRAX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FRAX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FRAX untuk tahun 2040? Legacy Frax Dollar (FRAX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FRAX pada tahun 2040. Daftar Sekarang