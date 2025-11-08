Prediksi Harga Lisk (LSK) (USD)

Dapatkan prediksi harga Lisk untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LSK dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Lisk % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Lisk untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Lisk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.204668 pada tahun 2025. Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Lisk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.214901 pada tahun 2026. Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LSK pada tahun 2027 adalah $ 0.225646 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LSK pada tahun 2028 adalah $ 0.236928 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LSK pada tahun 2029 adalah $ 0.248775 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LSK pada tahun 2030 adalah $ 0.261213 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Lisk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.425490. Prediksi Harga Lisk (LSK) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Lisk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.693078. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.204668 0.00%

2026 $ 0.214901 5.00%

2027 $ 0.225646 10.25%

2028 $ 0.236928 15.76%

2029 $ 0.248775 21.55%

2030 $ 0.261213 27.63%

2031 $ 0.274274 34.01%

2032 $ 0.287988 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.302387 47.75%

2034 $ 0.317507 55.13%

2035 $ 0.333382 62.89%

2036 $ 0.350051 71.03%

2037 $ 0.367554 79.59%

2038 $ 0.385932 88.56%

2039 $ 0.405228 97.99%

2040 $ 0.425490 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Lisk Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.204668 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.204696 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.204864 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.205509 0.41% Prediksi Harga Lisk (LSK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LSK pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.204668 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Lisk (LSK) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LSK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.204696 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Lisk (LSK) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LSK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.204864 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Lisk (LSK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LSK adalah $0.205509 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Lisk Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 43.10M$ 43.10M $ 43.10M Suplai Peredaran 210.78M 210.78M 210.78M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga LSK terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar LSK adalah 210.78M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 43.10M. Lihat Harga LSK Live

Harga Lampau Lisk Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Lisk, harga Lisk saat ini adalah 0.204668USD. Suplai Lisk(LSK) yang beredar adalah 210.78M LSK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $43,102,061 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 9.39% $ 0.017577 $ 0.209328 $ 0.184142

7 Hari -0.28% $ -0.000576 $ 0.281712 $ 0.171923

30 Days -27.07% $ -0.055420 $ 0.281712 $ 0.171923 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Lisk telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.017577 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 9.39% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Lisk trading pada harga tertinggi $0.281712 dan terendah $0.171923 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.28% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LSK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Lisk telah mengalami perubahan -27.07% , mencerminkan sekitar $-0.055420 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LSK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Lisk (LSK )? Modul Prediksi Harga Lisk adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LSK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Lisk pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LSK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Lisk. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LSK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LSK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Lisk.

Mengapa Prediksi Harga LSK Penting?

Prediksi Harga LSK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LSK sekarang? Menurut prediksi Anda, LSK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LSK bulan depan? Menurut alat prediksi harga Lisk (LSK), prakiraan harga LSK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LSK pada tahun 2026? Harga 1 Lisk (LSK) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LSK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LSK pada tahun 2027? Lisk (LSK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LSK pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LSK pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lisk (LSK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LSK pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lisk (LSK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LSK pada tahun 2030? Harga 1 Lisk (LSK) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LSK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LSK untuk tahun 2040? Lisk (LSK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LSK pada tahun 2040.