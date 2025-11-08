Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Looped Hype untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LHYPE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli LHYPE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Looped Hype % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Looped Hype untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Looped Hype berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 41.69 pada tahun 2025. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Looped Hype berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 43.7744 pada tahun 2026. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LHYPE pada tahun 2027 adalah $ 45.9632 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LHYPE pada tahun 2028 adalah $ 48.2613 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LHYPE pada tahun 2029 adalah $ 50.6744 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LHYPE pada tahun 2030 adalah $ 53.2081 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Looped Hype berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 86.6705. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Looped Hype berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 141.1771. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 41.69 0.00%

2026 $ 43.7744 5.00%

2027 $ 45.9632 10.25%

2028 $ 48.2613 15.76%

2029 $ 50.6744 21.55%

2030 $ 53.2081 27.63%

2031 $ 55.8685 34.01%

2032 $ 58.6620 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 61.5951 47.75%

2034 $ 64.6748 55.13%

2035 $ 67.9086 62.89%

2036 $ 71.3040 71.03%

2037 $ 74.8692 79.59%

2038 $ 78.6127 88.56%

2039 $ 82.5433 97.99%

2040 $ 86.6705 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Looped Hype Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 41.69 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 41.6957 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 41.7299 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 41.8613 0.41% Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LHYPE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $41.69 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LHYPE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $41.6957 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LHYPE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $41.7299 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LHYPE adalah $41.8613 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Looped Hype Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 40.70M$ 40.70M $ 40.70M Suplai Peredaran 976.35K 976.35K 976.35K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga LHYPE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar LHYPE adalah 976.35K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 40.70M. Lihat Harga LHYPE Live

Harga Lampau Looped Hype Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Looped Hype, harga Looped Hype saat ini adalah 41.69USD. Suplai Looped Hype(LHYPE) yang beredar adalah 976.35K LHYPE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $40,701,963 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.59% $ 2.94 $ 43.49 $ 38.32

7 Hari -4.30% $ -1.7933 $ 44.6474 $ 37.0172

30 Days -7.11% $ -2.9679 $ 44.6474 $ 37.0172 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Looped Hype telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $2.94 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 7.59% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Looped Hype trading pada harga tertinggi $44.6474 dan terendah $37.0172 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -4.30% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LHYPE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Looped Hype telah mengalami perubahan -7.11% , mencerminkan sekitar $-2.9679 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LHYPE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Looped Hype (LHYPE )? Modul Prediksi Harga Looped Hype adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LHYPE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Looped Hype pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LHYPE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Looped Hype. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LHYPE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LHYPE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Looped Hype.

Mengapa Prediksi Harga LHYPE Penting?

Prediksi Harga LHYPE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LHYPE sekarang? Menurut prediksi Anda, LHYPE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LHYPE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Looped Hype (LHYPE), prakiraan harga LHYPE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LHYPE pada tahun 2026? Harga 1 Looped Hype (LHYPE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LHYPE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LHYPE pada tahun 2027? Looped Hype (LHYPE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LHYPE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LHYPE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Looped Hype (LHYPE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LHYPE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Looped Hype (LHYPE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LHYPE pada tahun 2030? Harga 1 Looped Hype (LHYPE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LHYPE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LHYPE untuk tahun 2040? Looped Hype (LHYPE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LHYPE pada tahun 2040. Daftar Sekarang