Prediksi Harga MAPS (MAPS) (USD)

Dapatkan prediksi harga MAPS untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MAPS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MAPS % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MAPS untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MAPS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002986 pada tahun 2025. Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MAPS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003135 pada tahun 2026. Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAPS pada tahun 2027 adalah $ 0.003292 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAPS pada tahun 2028 adalah $ 0.003457 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAPS pada tahun 2029 adalah $ 0.003630 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAPS pada tahun 2030 adalah $ 0.003811 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga MAPS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006208. Prediksi Harga MAPS (MAPS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga MAPS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010113. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002986 0.00%

2026 $ 0.003135 5.00%

2027 $ 0.003292 10.25%

2028 $ 0.003457 15.76%

2029 $ 0.003630 21.55%

2030 $ 0.003811 27.63%

2031 $ 0.004002 34.01%

2032 $ 0.004202 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004412 47.75%

2034 $ 0.004633 55.13%

2035 $ 0.004864 62.89%

2036 $ 0.005107 71.03%

2037 $ 0.005363 79.59%

2038 $ 0.005631 88.56%

2039 $ 0.005913 97.99%

2040 $ 0.006208 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga MAPS Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.002986 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.002986 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.002989 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.002998 0.41% Prediksi Harga MAPS (MAPS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MAPS pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.002986 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MAPS (MAPS) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk MAPS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002986 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MAPS (MAPS) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MAPS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002989 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MAPS (MAPS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MAPS adalah $0.002998 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MAPS Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 223.99K$ 223.99K $ 223.99K Suplai Peredaran 75.00M 75.00M 75.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MAPS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MAPS adalah 75.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 223.99K. Lihat Harga MAPS Live

Harga Lampau MAPS Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MAPS, harga MAPS saat ini adalah 0.002986USD. Suplai MAPS(MAPS) yang beredar adalah 75.00M MAPS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $223,987 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.81% $ 0 $ 0.003179 $ 0.002899

7 Hari -17.48% $ -0.000522 $ 0.005772 $ 0.002751

30 Days -49.18% $ -0.001468 $ 0.005772 $ 0.002751 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MAPS telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.81% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MAPS trading pada harga tertinggi $0.005772 dan terendah $0.002751 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -17.48% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MAPS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MAPS telah mengalami perubahan -49.18% , mencerminkan sekitar $-0.001468 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MAPS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MAPS (MAPS )? Modul Prediksi Harga MAPS adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MAPS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MAPS pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MAPS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MAPS. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MAPS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MAPS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MAPS.

Mengapa Prediksi Harga MAPS Penting?

Prediksi Harga MAPS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

