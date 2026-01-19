Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) (USD)

Dapatkan prediksi harga MasterDEX untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan MDEX dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MDEX

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MasterDEX % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MasterDEX untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MasterDEX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.005936 pada tahun 2026. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MasterDEX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.006233 pada tahun 2027. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MDEX diproyeksikan mencapai $ 0.006544 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MDEX diproyeksikan mencapai $ 0.006871 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target MDEX pada tahun 2030 adalah $ 0.007215 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga MasterDEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011753. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga MasterDEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.019144. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.005936 0.00%

2027 $ 0.006233 5.00%

2028 $ 0.006544 10.25%

2029 $ 0.006871 15.76%

2030 $ 0.007215 21.55%

2031 $ 0.007576 27.63%

2032 $ 0.007955 34.01%

2033 $ 0.008352 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.008770 47.75%

2035 $ 0.009209 55.13%

2036 $ 0.009669 62.89%

2037 $ 0.010152 71.03%

2038 $ 0.010660 79.59%

2039 $ 0.011193 88.56%

2040 $ 0.011753 97.99%

2050 $ 0.019144 222.51% Prediksi Harga MasterDEX Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 0.005936 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 0.005937 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 0.005941 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.005960 0.41% Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MDEX pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.005936 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk MDEX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005937 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk MDEX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005941 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MasterDEX (MDEX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MDEX adalah $0.005960 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MasterDEX Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Suplai Peredaran 294.63M 294.63M 294.63M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MDEX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MDEX adalah 294.63M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.75M. Lihat Harga MDEX Live

Harga Lampau MasterDEX Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MasterDEX, harga MasterDEX saat ini adalah 0.005936USD. Suplai MasterDEX(MDEX) yang beredar adalah 294.63M MDEX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,748,998 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.20% $ -0.000133 $ 0.006174 $ 0.004224

7 Hari -5.03% $ -0.000298 $ 0.006256 $ 0.004187

30 Days -0.81% $ -0.000048 $ 0.006256 $ 0.004187 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MasterDEX telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000133 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -2.20% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MasterDEX trading pada harga tertinggi $0.006256 dan terendah $0.004187 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -5.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MDEX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MasterDEX telah mengalami perubahan -0.81% , mencerminkan sekitar $-0.000048 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MDEX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MasterDEX (MDEX )? Modul Prediksi Harga MasterDEX adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MDEX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MasterDEX pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MDEX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MasterDEX. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MDEX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MDEX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MasterDEX.

Mengapa Prediksi Harga MDEX Penting?

Prediksi Harga MDEX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MDEX sekarang? Menurut prediksi Anda, MDEX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MDEX bulan depan? Menurut alat prediksi harga MasterDEX (MDEX), prakiraan harga MDEX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MDEX pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 MasterDEX (MDEX) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, MDEX diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga MDEX di tahun 2028? MasterDEX (MDEX) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per MDEX pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MDEX di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MasterDEX (MDEX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga MDEX di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MasterDEX (MDEX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 MDEX pada tahun 2030? Harga 1 MasterDEX (MDEX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MDEX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MDEX untuk tahun 2040? MasterDEX (MDEX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MDEX pada tahun 2040. Daftar Sekarang