Berapa harga perdagangan saat ini dari MasterDEX?

MasterDEX (MDEX) saat ini dihargai Rp102.68237254981100000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.05% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga MasterDEX hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Dex Aggregator. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap MDEX?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi MasterDEX dalam pasar kripto global?

Saat ini, MasterDEX menduduki peringkat pasar #3180 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp30253455997.718100000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang MDEX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 294631578.4631579, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru MasterDEX?

Rentang harga antara Rp71.40178522127950000 dan Rp104.35915954596050000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi MasterDEX dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Dex Aggregator lainnya, MDEX terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.