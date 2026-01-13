Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) /

Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) (USD)

Dapatkan prediksi harga Matic Aave Interest Bearing USDC untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan MAUSDC dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MAUSDC

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Matic Aave Interest Bearing USDC % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Matic Aave Interest Bearing USDC kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.27 pada tahun 2026. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Matic Aave Interest Bearing USDC kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.3335 pada tahun 2027. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MAUSDC diproyeksikan mencapai $ 1.4001 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MAUSDC diproyeksikan mencapai $ 1.4701 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target MAUSDC pada tahun 2030 adalah $ 1.5436 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Matic Aave Interest Bearing USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.5145. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Matic Aave Interest Bearing USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.0958. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 1.27 0.00%

2027 $ 1.3335 5.00%

2028 $ 1.4001 10.25%

2029 $ 1.4701 15.76%

2030 $ 1.5436 21.55%

2031 $ 1.6208 27.63%

2032 $ 1.7019 34.01%

2033 $ 1.7870 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 1.8763 47.75%

2035 $ 1.9701 55.13%

2036 $ 2.0686 62.89%

2037 $ 2.1721 71.03%

2038 $ 2.2807 79.59%

2039 $ 2.3947 88.56%

2040 $ 2.5145 97.99%

2050 $ 4.0958 222.51% Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 1.27 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 1.2701 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 1.2712 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 1.2752 0.41% Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MAUSDC pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $1.27 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk MAUSDC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.2701 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk MAUSDC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.2712 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MAUSDC adalah $1.2752 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Matic Aave Interest Bearing USDC Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M Suplai Peredaran 5.74M 5.74M 5.74M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MAUSDC terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MAUSDC adalah 5.74M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 7.28M. Lihat Harga MAUSDC Live

Harga Lampau Matic Aave Interest Bearing USDC Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Matic Aave Interest Bearing USDC, harga Matic Aave Interest Bearing USDC saat ini adalah 1.27USD. Suplai Matic Aave Interest Bearing USDC(MAUSDC) yang beredar adalah 5.74M MAUSDC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $7,275,348 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.42% $ -0.005413 $ 1.27 $ 1.27

7 Hari -0.83% $ -0.010667 $ 1.3167 $ 1.2683

30 Days -3.66% $ -0.046526 $ 1.3167 $ 1.2683 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Matic Aave Interest Bearing USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.005413 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.42% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Matic Aave Interest Bearing USDC trading pada harga tertinggi $1.3167 dan terendah $1.2683 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.83% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MAUSDC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Matic Aave Interest Bearing USDC telah mengalami perubahan -3.66% , mencerminkan sekitar $-0.046526 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MAUSDC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC )? Modul Prediksi Harga Matic Aave Interest Bearing USDC adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MAUSDC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Matic Aave Interest Bearing USDC pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MAUSDC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Matic Aave Interest Bearing USDC. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MAUSDC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MAUSDC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Matic Aave Interest Bearing USDC.

Mengapa Prediksi Harga MAUSDC Penting?

Prediksi Harga MAUSDC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MAUSDC sekarang? Menurut prediksi Anda, MAUSDC akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MAUSDC bulan depan? Menurut alat prediksi harga Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC), prakiraan harga MAUSDC akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MAUSDC pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, MAUSDC diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga MAUSDC di tahun 2028? Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per MAUSDC pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MAUSDC di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga MAUSDC di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 MAUSDC pada tahun 2030? Harga 1 Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MAUSDC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MAUSDC untuk tahun 2040? Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAUSDC pada tahun 2040. Daftar Sekarang