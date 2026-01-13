Harga Matic Aave Interest Bearing USDC Hari Ini

Harga live Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) hari ini adalah $ 1.27, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAUSDC ke USD saat ini adalah $ 1.27 per MAUSDC.

Matic Aave Interest Bearing USDC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,274,679, dengan suplai yang beredar 5.74M MAUSDC. Selama 24 jam terakhir, MAUSDC diperdagangkan antara $ 1.27 (low) dan $ 1.27 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.44, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03202457.

Dalam kinerja jangka pendek, MAUSDC bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)

Kapitalisasi Pasar $ 7.27M$ 7.27M $ 7.27M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.27M$ 7.27M $ 7.27M Suplai Peredaran 5.74M 5.74M 5.74M Total Suplai 5,735,339.0 5,735,339.0 5,735,339.0

