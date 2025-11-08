Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Maxi PayFi Strategy Token (MPST) /

Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) (USD)

Dapatkan prediksi harga Maxi PayFi Strategy Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MPST dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Maxi PayFi Strategy Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Maxi PayFi Strategy Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.998734 pada tahun 2025. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Maxi PayFi Strategy Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0486 pada tahun 2026. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MPST pada tahun 2027 adalah $ 1.1011 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MPST pada tahun 2028 adalah $ 1.1561 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MPST pada tahun 2029 adalah $ 1.2139 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MPST pada tahun 2030 adalah $ 1.2746 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Maxi PayFi Strategy Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0762. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Maxi PayFi Strategy Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3820. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.998734 0.00%

2026 $ 1.0486 5.00%

2027 $ 1.1011 10.25%

2028 $ 1.1561 15.76%

2029 $ 1.2139 21.55%

2030 $ 1.2746 27.63%

2031 $ 1.3383 34.01%

2032 $ 1.4053 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4755 47.75%

2034 $ 1.5493 55.13%

2035 $ 1.6268 62.89%

2036 $ 1.7081 71.03%

2037 $ 1.7935 79.59%

2038 $ 1.8832 88.56%

2039 $ 1.9774 97.99%

2040 $ 2.0762 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.998734 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.998870 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.999691 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0028 0.41% Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MPST pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.998734 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MPST, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.998870 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MPST, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999691 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MPST adalah $1.0028 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Maxi PayFi Strategy Token Saat Ini
Suplai Peredaran 18.20M 18.20M 18.20M
Selanjutnya, suplai beredar MPST adalah 18.20M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.18M.

Harga Lampau Maxi PayFi Strategy Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Maxi PayFi Strategy Token, harga Maxi PayFi Strategy Token saat ini adalah 0.998734USD. Suplai Maxi PayFi Strategy Token(MPST) yang beredar adalah 18.20M MPST , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18,180,954 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.000789 $ 1.002 $ 0.997944

7 Hari -0.00% $ -0.000039 $ 1.0012 $ 0.998024

30 Days -0.09% $ -0.000959 $ 1.0012 $ 0.998024 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Maxi PayFi Strategy Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000789 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Maxi PayFi Strategy Token trading pada harga tertinggi $1.0012 dan terendah $0.998024 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MPST di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Maxi PayFi Strategy Token telah mengalami perubahan -0.09% , mencerminkan sekitar $-0.000959 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MPST dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST )? Modul Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MPST di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Maxi PayFi Strategy Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MPST, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Maxi PayFi Strategy Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MPST. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MPST untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Maxi PayFi Strategy Token.

Mengapa Prediksi Harga MPST Penting?

Prediksi Harga MPST sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MPST sekarang? Menurut prediksi Anda, MPST akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MPST bulan depan? Menurut alat prediksi harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST), prakiraan harga MPST akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MPST pada tahun 2026? Harga 1 Maxi PayFi Strategy Token (MPST) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MPST akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MPST pada tahun 2027? Maxi PayFi Strategy Token (MPST) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MPST pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MPST pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Maxi PayFi Strategy Token (MPST) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MPST pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Maxi PayFi Strategy Token (MPST) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MPST pada tahun 2030? Harga 1 Maxi PayFi Strategy Token (MPST) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MPST akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MPST untuk tahun 2040? Maxi PayFi Strategy Token (MPST) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MPST pada tahun 2040. Daftar Sekarang