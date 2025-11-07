BursaDEX+
Harga live Maxi PayFi Strategy Token hari ini adalah 0.99885 USD. Lacak informasi harga aktual MPST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MPST dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Harga Live 1 MPST ke USD:

$0.998946
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Maxi PayFi Strategy Token (MPST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:27:58 (UTC+8)

Informasi Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.998111
Low 24 Jam
$ 0.999045
High 24 Jam

$ 0.998111
$ 0.999045
$ 1.049
$ 0.984789
-0.00%

+0.04%

-0.01%

-0.01%

Harga aktual Maxi PayFi Strategy Token (MPST) adalah $0.99885. Selama 24 jam terakhir, MPST diperdagangkan antara low $ 0.998111 dan high $ 0.999045, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMPST adalah $ 1.049, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.984789.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MPST telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -0.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

$ 18.18M
--
$ 18.18M
18.20M
18,202,276.11476
Kapitalisasi Pasar Maxi PayFi Strategy Token saat ini adalah $ 18.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MPST adalah 18.20M, dan total suplainya sebesar 18202276.11476. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.18M.

Riwayat Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Maxi PayFi Strategy Token ke USD adalah $ +0.00042856.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Maxi PayFi Strategy Token ke USD adalah $ -0.0006050034.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Maxi PayFi Strategy Token ke USD adalah $ -0.0006494522.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Maxi PayFi Strategy Token ke USD adalah $ +0.0004654738476157.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00042856+0.04%
30 Days$ -0.0006050034-0.06%
60 Hari$ -0.0006494522-0.06%
90 Hari$ +0.0004654738476157+0.05%

Apa yang dimaksud dengan Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs.

The Huma Protocol is offered in two forms:

Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement.

Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Prediksi Harga Maxi PayFi Strategy Token (USD)

Berapa nilai Maxi PayFi Strategy Token (MPST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Maxi PayFi Strategy Token (MPST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maxi PayFi Strategy Token.

Cek prediksi harga Maxi PayFi Strategy Token sekarang!

MPST ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Memahami tokenomi Maxi PayFi Strategy Token (MPST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MPST sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Berapa nilai Maxi PayFi Strategy Token (MPST) hari ini?
Harga live MPST dalam USD adalah 0.99885 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MPST ke USD saat ini?
Harga MPST ke USD saat ini adalah $ 0.99885. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Maxi PayFi Strategy Token?
Kapitalisasi pasar MPST adalah $ 18.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MPST?
Suplai beredar MPST adalah 18.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MPST?
MPST mencapai harga ATH sebesar 1.049 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MPST?
MPST mencapai harga ATL 0.984789 USD.
Berapa volume perdagangan MPST?
Volume perdagangan 24 jam live MPST adalah -- USD.
Akankah harga MPST naik lebih tinggi tahun ini?
MPST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MPST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

