Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) (USD)

Dapatkan prediksi harga MEMEX Token untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan MMX dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MEMEX Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MEMEX Token untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MEMEX Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.045264 pada tahun 2026. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MEMEX Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.047527 pada tahun 2027. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MMX diproyeksikan mencapai $ 0.049904 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MMX diproyeksikan mencapai $ 0.052399 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target MMX pada tahun 2030 adalah $ 0.055019 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga MEMEX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.089620. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga MEMEX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.145982. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.045264 0.00%

2027 $ 0.047527 5.00%

2028 $ 0.049904 10.25%

2029 $ 0.052399 15.76%

2030 $ 0.055019 21.55%

2031 $ 0.057770 27.63%

2032 $ 0.060658 34.01%

2033 $ 0.063691 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.066876 47.75%

2035 $ 0.070219 55.13%

2036 $ 0.073730 62.89%

2037 $ 0.077417 71.03%

2038 $ 0.081288 79.59%

2039 $ 0.085352 88.56%

2040 $ 0.089620 97.99%

2050 $ 0.145982 222.51% Prediksi Harga MEMEX Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 20, 2026(Hari ini) $ 0.045264 0.00%

January 21, 2026(Besok) $ 0.045270 0.01%

January 27, 2026(Minggu Ini) $ 0.045307 0.10%

February 19, 2026(30 Days) $ 0.045450 0.41% Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MMX pada January 20, 2026(Hari ini) , adalah $0.045264 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) Besok Untuk January 21, 2026(Besok), prediksi harga untuk MMX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.045270 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) Minggu Ini Pada January 27, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk MMX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.045307 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MEMEX Token (MMX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MMX adalah $0.045450 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MEMEX Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 17.62M$ 17.62M $ 17.62M Suplai Peredaran 389.25M 389.25M 389.25M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MMX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MMX adalah 389.25M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 17.62M. Lihat Harga MMX Live

Harga Lampau MEMEX Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MEMEX Token, harga MEMEX Token saat ini adalah 0.045264USD. Suplai MEMEX Token(MMX) yang beredar adalah 389.25M MMX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $17,619,411 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.24% $ -0.000569 $ 0.045837 $ 0.044995

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.049642 $ 0.042686

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.049642 $ 0.042686 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MEMEX Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000569 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.24% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MEMEX Token trading pada harga tertinggi $0.049642 dan terendah $0.042686 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MMX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MEMEX Token telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MMX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MEMEX Token (MMX )? Modul Prediksi Harga MEMEX Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MMX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MEMEX Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MMX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MEMEX Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MMX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MMX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MEMEX Token.

Mengapa Prediksi Harga MMX Penting?

Prediksi Harga MMX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MMX sekarang? Menurut prediksi Anda, MMX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MMX bulan depan? Menurut alat prediksi harga MEMEX Token (MMX), prakiraan harga MMX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MMX pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 MEMEX Token (MMX) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, MMX diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga MMX di tahun 2028? MEMEX Token (MMX) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per MMX pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MMX di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MEMEX Token (MMX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga MMX di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MEMEX Token (MMX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 MMX pada tahun 2030? Harga 1 MEMEX Token (MMX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MMX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MMX untuk tahun 2040? MEMEX Token (MMX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MMX pada tahun 2040.