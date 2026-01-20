Berapa harga saat ini dari MEMEX Token?

Harga langsung dari MEMEX Token (MMX) adalah Rp767.0370476860284000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi MEMEX Token di pasar?

MEMEX Token saat ini berada pada peringkat pasar #1233, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp298573293701.158821000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari MMX?

Jumlah token yang beredar dari MMX adalah 389248776.8012371 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari MEMEX Token?

Dalam 24 jam terakhir, MEMEX Token diperdagangkan dalam kisaran Rp762.4871266155249000 (terendah 24 jam) hingga Rp776.75388284817891000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak MEMEX Token dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

MEMEX Token mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp842.08888539335496000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp716.66543919551157000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan MMX hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk MEMEX Token?

Pergeseran harga saat ini sebesar -1.24% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Launchpad,ENI Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.