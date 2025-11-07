BursaDEX+
Harga live Immortal Rising 2 hari ini adalah 0.003371 USD. Lacak informasi harga aktual IMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IMT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Immortal Rising 2(IMT)

$0.003374
+0.26%1D
USD
Grafik Harga Live Immortal Rising 2 (IMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:50:57 (UTC+8)

Informasi Harga Immortal Rising 2 (IMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.05%

+0.26%

+15.16%

+15.16%

Harga aktual Immortal Rising 2 (IMT) adalah $ 0.003371. Selama 24 jam terakhir, IMT diperdagangkan antara low $ 0.003346 dan high $ 0.003405, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIMT adalah $ 0.016477465242599076, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002325794475909858.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IMT telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, +0.26% selama 24 jam, dan +15.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Immortal Rising 2 (IMT)

No.4471

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Immortal Rising 2 saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.44K. Suplai beredar IMT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.37M.

Riwayat Harga Immortal Rising 2 (IMT) USD

Pantau perubahan harga Immortal Rising 2 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000875+0.26%
30 Days$ -0.001052-23.79%
60 Hari$ -0.001247-27.01%
90 Hari$ -0.001424-29.70%
Perubahan Harga Immortal Rising 2 Hari Ini

Hari ini, IMT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000875 (+0.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Immortal Rising 2 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001052 (-23.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Immortal Rising 2 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IMT terlihat mengalami perubahan $ -0.001247 (-27.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Immortal Rising 2 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001424 (-29.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Immortal Rising 2 (IMT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Immortal Rising 2 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Immortal Rising 2 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Immortal Rising 2 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Immortal Rising 2 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Immortal Rising 2 (USD)

Berapa nilai Immortal Rising 2 (IMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Immortal Rising 2 (IMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Immortal Rising 2.

Cek prediksi harga Immortal Rising 2 sekarang!

Tokenomi Immortal Rising 2 (IMT)

Memahami tokenomi Immortal Rising 2 (IMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IMT sekarang!

Cara membeli Immortal Rising 2 (IMT)

Ingin mengetahui cara membeli Immortal Rising 2? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Immortal Rising 2 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IMT ke Mata Uang Lokal

1 Immortal Rising 2(IMT) ke VND
88.707865
1 Immortal Rising 2(IMT) ke AUD
A$0.00519134
1 Immortal Rising 2(IMT) ke GBP
0.00256196
1 Immortal Rising 2(IMT) ke EUR
0.00289906
1 Immortal Rising 2(IMT) ke USD
$0.003371
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MYR
RM0.01409078
1 Immortal Rising 2(IMT) ke TRY
0.1419191
1 Immortal Rising 2(IMT) ke JPY
¥0.515763
1 Immortal Rising 2(IMT) ke ARS
ARS$4.89256827
1 Immortal Rising 2(IMT) ke RUB
0.27386004
1 Immortal Rising 2(IMT) ke INR
0.29890657
1 Immortal Rising 2(IMT) ke IDR
Rp56.18331086
1 Immortal Rising 2(IMT) ke PHP
0.19899013
1 Immortal Rising 2(IMT) ke EGP
￡E.0.15941459
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BRL
R$0.01800114
1 Immortal Rising 2(IMT) ke CAD
C$0.00475311
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BDT
0.41129571
1 Immortal Rising 2(IMT) ke NGN
4.85032964
1 Immortal Rising 2(IMT) ke COP
$12.91568311
1 Immortal Rising 2(IMT) ke ZAR
R.0.05852056
1 Immortal Rising 2(IMT) ke UAH
0.14178426
1 Immortal Rising 2(IMT) ke TZS
T.Sh.8.282547
1 Immortal Rising 2(IMT) ke VES
Bs0.751733
1 Immortal Rising 2(IMT) ke CLP
$3.175482
1 Immortal Rising 2(IMT) ke PKR
Rs0.95277944
1 Immortal Rising 2(IMT) ke KZT
1.77324713
1 Immortal Rising 2(IMT) ke THB
฿0.1092204
1 Immortal Rising 2(IMT) ke TWD
NT$0.10446729
1 Immortal Rising 2(IMT) ke AED
د.إ0.01237157
1 Immortal Rising 2(IMT) ke CHF
Fr0.0026968
1 Immortal Rising 2(IMT) ke HKD
HK$0.02619267
1 Immortal Rising 2(IMT) ke AMD
֏1.2890704
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MAD
.د.م0.03138401
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MXN
$0.06259947
1 Immortal Rising 2(IMT) ke SAR
ريال0.01264125
1 Immortal Rising 2(IMT) ke ETB
Br0.51741479
1 Immortal Rising 2(IMT) ke KES
KSh0.43533094
1 Immortal Rising 2(IMT) ke JOD
د.أ0.002390039
1 Immortal Rising 2(IMT) ke PLN
0.01240528
1 Immortal Rising 2(IMT) ke RON
лв0.0148324
1 Immortal Rising 2(IMT) ke SEK
kr0.03222676
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BGN
лв0.00569699
1 Immortal Rising 2(IMT) ke HUF
Ft1.12702643
1 Immortal Rising 2(IMT) ke CZK
0.07109439
1 Immortal Rising 2(IMT) ke KWD
د.ك0.001031526
1 Immortal Rising 2(IMT) ke ILS
0.01102317
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BOB
Bs0.0232599
1 Immortal Rising 2(IMT) ke AZN
0.0057307
1 Immortal Rising 2(IMT) ke TJS
SM0.03108062
1 Immortal Rising 2(IMT) ke GEL
0.00913541
1 Immortal Rising 2(IMT) ke AOA
Kz3.0757004
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BHD
.د.ب0.001267496
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BMD
$0.003371
1 Immortal Rising 2(IMT) ke DKK
kr0.02177666
1 Immortal Rising 2(IMT) ke HNL
L0.08858988
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MUR
0.155066
1 Immortal Rising 2(IMT) ke NAD
$0.05855427
1 Immortal Rising 2(IMT) ke NOK
kr0.0343842
1 Immortal Rising 2(IMT) ke NZD
$0.00596667
1 Immortal Rising 2(IMT) ke PAB
B/.0.003371
1 Immortal Rising 2(IMT) ke PGK
K0.01439417
1 Immortal Rising 2(IMT) ke QAR
ر.ق0.01227044
1 Immortal Rising 2(IMT) ke RSD
дин.0.34219021
1 Immortal Rising 2(IMT) ke UZS
soʻm40.13094596
1 Immortal Rising 2(IMT) ke ALL
L0.28272577
1 Immortal Rising 2(IMT) ke ANG
ƒ0.00603409
1 Immortal Rising 2(IMT) ke AWG
ƒ0.0060678
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BBD
$0.006742
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BAM
KM0.00569699
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BIF
Fr9.941079
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BND
$0.0043823
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BSD
$0.003371
1 Immortal Rising 2(IMT) ke JMD
$0.54053985
1 Immortal Rising 2(IMT) ke KHR
13.53813826
1 Immortal Rising 2(IMT) ke KMF
Fr1.439417
1 Immortal Rising 2(IMT) ke LAK
73.28260723
1 Immortal Rising 2(IMT) ke LKR
රු1.02771677
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MDL
L0.05767781
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MGA
Ar15.1846695
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MOP
P0.026968
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MVR
0.0519134
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MWK
MK5.8422801
1 Immortal Rising 2(IMT) ke MZN
MT0.21557545
1 Immortal Rising 2(IMT) ke NPR
रु0.4776707
1 Immortal Rising 2(IMT) ke PYG
23.907132
1 Immortal Rising 2(IMT) ke RWF
Fr4.898063
1 Immortal Rising 2(IMT) ke SBD
$0.02770962
1 Immortal Rising 2(IMT) ke SCR
0.05076726
1 Immortal Rising 2(IMT) ke SRD
$0.1297835
1 Immortal Rising 2(IMT) ke SVC
$0.02946254
1 Immortal Rising 2(IMT) ke SZL
L0.05848685
1 Immortal Rising 2(IMT) ke TMT
m0.0117985
1 Immortal Rising 2(IMT) ke TND
د.ت0.009974789
1 Immortal Rising 2(IMT) ke TTD
$0.02282167
1 Immortal Rising 2(IMT) ke UGX
Sh11.785016
1 Immortal Rising 2(IMT) ke XAF
Fr1.914728
1 Immortal Rising 2(IMT) ke XCD
$0.0091017
1 Immortal Rising 2(IMT) ke XOF
Fr1.914728
1 Immortal Rising 2(IMT) ke XPF
Fr0.347213
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BWP
P0.04533995
1 Immortal Rising 2(IMT) ke BZD
$0.00677571
1 Immortal Rising 2(IMT) ke CVE
$0.32307664
1 Immortal Rising 2(IMT) ke DJF
Fr0.600038
1 Immortal Rising 2(IMT) ke DOP
$0.2167553
1 Immortal Rising 2(IMT) ke DZD
د.ج0.43984808
1 Immortal Rising 2(IMT) ke FJD
$0.00768588
1 Immortal Rising 2(IMT) ke GNF
Fr29.310845
1 Immortal Rising 2(IMT) ke GTQ
Q0.02582186
1 Immortal Rising 2(IMT) ke GYD
$0.70507836
1 Immortal Rising 2(IMT) ke ISK
kr0.424746

Sumber Daya Immortal Rising 2

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Immortal Rising 2, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Immortal Rising 2
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Immortal Rising 2

Berapa nilai Immortal Rising 2 (IMT) hari ini?
Harga live IMT dalam USD adalah 0.003371 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IMT ke USD saat ini?
Harga IMT ke USD saat ini adalah $ 0.003371. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Immortal Rising 2?
Kapitalisasi pasar IMT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IMT?
Suplai beredar IMT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IMT?
IMT mencapai harga ATH sebesar 0.016477465242599076 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IMT?
IMT mencapai harga ATL 0.002325794475909858 USD.
Berapa volume perdagangan IMT?
Volume perdagangan 24 jam live IMT adalah $ 54.44K USD.
Akankah harga IMT naik lebih tinggi tahun ini?
IMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Immortal Rising 2 (IMT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

