Prediksi Harga Meter Stable (MTR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Meter Stable untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MTR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MTR

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Meter Stable % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Meter Stable untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Meter Stable berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.507379 pada tahun 2025. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Meter Stable berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.532747 pada tahun 2026. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MTR pada tahun 2027 adalah $ 0.559385 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MTR pada tahun 2028 adalah $ 0.587354 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MTR pada tahun 2029 adalah $ 0.616722 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MTR pada tahun 2030 adalah $ 0.647558 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Meter Stable berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0548. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Meter Stable berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.7181. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.507379 0.00%

2026 $ 0.532747 5.00%

2027 $ 0.559385 10.25%

2028 $ 0.587354 15.76%

2029 $ 0.616722 21.55%

2030 $ 0.647558 27.63%

2031 $ 0.679936 34.01%

2032 $ 0.713933 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.749629 47.75%

2034 $ 0.787111 55.13%

2035 $ 0.826466 62.89%

2036 $ 0.867790 71.03%

2037 $ 0.911179 79.59%

2038 $ 0.956738 88.56%

2039 $ 1.0045 97.99%

2040 $ 1.0548 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Meter Stable Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.507379 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.507448 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.507865 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.509464 0.41% Prediksi Harga Meter Stable (MTR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MTR pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.507379 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk MTR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.507448 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MTR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.507865 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Meter Stable (MTR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MTR adalah $0.509464 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Meter Stable Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 198.75K$ 198.75K $ 198.75K Suplai Peredaran 391.72K 391.72K 391.72K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MTR terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MTR adalah 391.72K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 198.75K. Lihat Harga MTR Live

Harga Lampau Meter Stable Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Meter Stable, harga Meter Stable saat ini adalah 0.507379USD. Suplai Meter Stable(MTR) yang beredar adalah 391.72K MTR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $198,750 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.75% $ 0.008741 $ 0.515191 $ 0.49702

7 Hari 0.21% $ 0.001057 $ 0.525014 $ 0.459371

30 Days 10.49% $ 0.053234 $ 0.525014 $ 0.459371 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Meter Stable telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.008741 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.75% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Meter Stable trading pada harga tertinggi $0.525014 dan terendah $0.459371 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.21% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MTR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Meter Stable telah mengalami perubahan 10.49% , mencerminkan sekitar $0.053234 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MTR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Meter Stable (MTR )? Modul Prediksi Harga Meter Stable adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MTR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Meter Stable pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MTR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Meter Stable. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MTR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MTR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Meter Stable.

Mengapa Prediksi Harga MTR Penting?

Prediksi Harga MTR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MTR sekarang? Menurut prediksi Anda, MTR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MTR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Meter Stable (MTR), prakiraan harga MTR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MTR pada tahun 2026? Harga 1 Meter Stable (MTR) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MTR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MTR pada tahun 2027? Meter Stable (MTR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MTR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MTR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Meter Stable (MTR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MTR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Meter Stable (MTR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MTR pada tahun 2030? Harga 1 Meter Stable (MTR) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MTR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MTR untuk tahun 2040? Meter Stable (MTR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MTR pada tahun 2040. Daftar Sekarang