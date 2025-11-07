Harga Meter Stable Hari Ini

Harga live Meter Stable (MTR) hari ini adalah $ 0.500074, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MTR ke USD saat ini adalah $ 0.500074 per MTR.

Meter Stable saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 195,810, dengan suplai yang beredar 391.72K MTR. Selama 24 jam terakhir, MTR diperdagangkan antara $ 0.498518 (low) dan $ 0.510456 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 32.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.181504.

Dalam kinerja jangka pendek, MTR bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meter Stable (MTR)

Kapitalisasi Pasar $ 195.81K$ 195.81K $ 195.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 195.81K$ 195.81K $ 195.81K Suplai Peredaran 391.72K 391.72K 391.72K Total Suplai 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Kapitalisasi Pasar Meter Stable saat ini adalah $ 195.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MTR adalah 391.72K, dan total suplainya sebesar 391721.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 195.81K.