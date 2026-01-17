Prediksi Harga MIL (MIL) (USD)

Dapatkan prediksi harga MIL untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan MIL dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MIL % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MIL untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga MIL (MIL) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MIL kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.007904 pada tahun 2026. Prediksi Harga MIL (MIL) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MIL kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.008300 pada tahun 2027. Prediksi Harga MIL (MIL) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MIL diproyeksikan mencapai $ 0.008715 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MIL (MIL) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MIL diproyeksikan mencapai $ 0.009150 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MIL (MIL) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target MIL pada tahun 2030 adalah $ 0.009608 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MIL (MIL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga MIL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015651. Prediksi Harga MIL (MIL) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga MIL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.025493. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.007904 0.00%

2027 $ 0.008300 5.00%

2028 $ 0.008715 10.25%

2029 $ 0.009150 15.76%

2030 $ 0.009608 21.55%

2031 $ 0.010088 27.63%

2032 $ 0.010593 34.01%

2033 $ 0.011122 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.011679 47.75%

2035 $ 0.012262 55.13%

2036 $ 0.012876 62.89%

2037 $ 0.013519 71.03%

2038 $ 0.014195 79.59%

2039 $ 0.014905 88.56%

2040 $ 0.015651 97.99%

2050 $ 0.025493 222.51% Prediksi Harga MIL Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 0.007904 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 0.007905 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 0.007912 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 0.007937 0.41% Prediksi Harga MIL (MIL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MIL pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $0.007904 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MIL (MIL) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk MIL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007905 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MIL (MIL) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk MIL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007912 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MIL (MIL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MIL adalah $0.007937 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MIL Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 38.35M$ 38.35M $ 38.35M Suplai Peredaran 4.85B 4.85B 4.85B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MIL terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MIL adalah 4.85B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 38.35M. Lihat Harga MIL Live

Harga Lampau MIL Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MIL, harga MIL saat ini adalah 0.007904USD. Suplai MIL(MIL) yang beredar adalah 4.85B MIL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $38,348,629 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.37% $ 0.000183 $ 0.008001 $ 0.007719

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.007984 $ 0.007265

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.007984 $ 0.007265 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MIL telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000183 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.37% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MIL trading pada harga tertinggi $0.007984 dan terendah $0.007265 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MIL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MIL telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MIL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MIL (MIL )? Modul Prediksi Harga MIL adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MIL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MIL pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MIL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MIL. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MIL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MIL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MIL.

Mengapa Prediksi Harga MIL Penting?

Prediksi Harga MIL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

