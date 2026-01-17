Berapa harga saat ini dari MIL?

Harga langsung dari MIL (MIL) adalah Rp133.37885368922257000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi MIL di pasar?

MIL saat ini berada pada peringkat pasar #816, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp646887533356.509445000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari MIL?

Jumlah token yang beredar dari MIL adalah 4850000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari MIL?

Dalam 24 jam terakhir, MIL diperdagangkan dalam kisaran Rp130.18833676029181000 (terendah 24 jam) hingga Rp135.24928494243023000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak MIL dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

MIL mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp135.24928494243023000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp122.13665926365345000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan MIL hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk MIL?

Pergeseran harga saat ini sebesar 1.91% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Centralized Exchange (CEX) Product. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.