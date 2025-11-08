Prediksi Harga Minted (MTD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Minted untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MTD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Minted % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Minted untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Minted berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005974 pada tahun 2025. Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Minted berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006273 pada tahun 2026. Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MTD pada tahun 2027 adalah $ 0.006586 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MTD pada tahun 2028 adalah $ 0.006916 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MTD pada tahun 2029 adalah $ 0.007261 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MTD pada tahun 2030 adalah $ 0.007624 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Minted berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.012420. Prediksi Harga Minted (MTD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Minted berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.020231. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005974 0.00%

2026 $ 0.006273 5.00%

2027 $ 0.006586 10.25%

2028 $ 0.006916 15.76%

2029 $ 0.007261 21.55%

2030 $ 0.007624 27.63%

2031 $ 0.008006 34.01%

2032 $ 0.008406 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008826 47.75%

2034 $ 0.009268 55.13%

2035 $ 0.009731 62.89%

2036 $ 0.010218 71.03%

2037 $ 0.010729 79.59%

2038 $ 0.011265 88.56%

2039 $ 0.011828 97.99%

2040 $ 0.012420 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Minted Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.005974 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.005975 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.005980 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.005998 0.41% Prediksi Harga Minted (MTD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MTD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.005974 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Minted (MTD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MTD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005975 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Minted (MTD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MTD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005980 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Minted (MTD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MTD adalah $0.005998 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Minted Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.38M Suplai Peredaran 232.74M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MTD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MTD adalah 232.74M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.38M. Lihat Harga MTD Live

Harga Lampau Minted Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Minted, harga Minted saat ini adalah 0.005974USD. Suplai Minted(MTD) yang beredar adalah 232.74M MTD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,384,710 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.91% $ 0.000224 $ 0.006151 $ 0.005701

7 Hari -4.98% $ -0.000297 $ 0.010768 $ 0.005661

30 Days -44.13% $ -0.002636 $ 0.010768 $ 0.005661 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Minted telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000224 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.91% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Minted trading pada harga tertinggi $0.010768 dan terendah $0.005661 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -4.98% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MTD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Minted telah mengalami perubahan -44.13% , mencerminkan sekitar $-0.002636 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MTD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Minted (MTD )? Modul Prediksi Harga Minted adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MTD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Minted pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MTD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Minted. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MTD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MTD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Minted.

Mengapa Prediksi Harga MTD Penting?

Prediksi Harga MTD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MTD sekarang? Menurut prediksi Anda, MTD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MTD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Minted (MTD), prakiraan harga MTD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MTD pada tahun 2026? Harga 1 Minted (MTD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MTD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MTD pada tahun 2027? Minted (MTD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MTD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MTD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Minted (MTD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MTD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Minted (MTD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MTD pada tahun 2030? Harga 1 Minted (MTD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MTD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MTD untuk tahun 2040? Minted (MTD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MTD pada tahun 2040.