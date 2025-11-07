BursaDEX+
Harga live Minted hari ini adalah 0.00588749 USD. Lacak informasi harga aktual MTD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MTD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MTD

Info Harga MTD

Penjelasan MTD

Situs Web Resmi MTD

Tokenomi MTD

Prakiraan Harga MTD

Harga Minted (MTD)

Harga Live 1 MTD ke USD:

$0.00588749
+3.20%1D
USD
Grafik Harga Live Minted (MTD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:38:07 (UTC+8)

Informasi Harga Minted (MTD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00567028
Low 24 Jam
$ 0.00597004
High 24 Jam

$ 0.00567028
$ 0.00597004
$ 0.640362
$ 0.00465787
-0.91%

+3.29%

-5.61%

-5.61%

Harga aktual Minted (MTD) adalah $0.00588749. Selama 24 jam terakhir, MTD diperdagangkan antara low $ 0.00567028 dan high $ 0.00597004, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMTD adalah $ 0.640362, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00465787.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MTD telah berubah sebesar -0.91% selama 1 jam terakhir, +3.29% selama 24 jam, dan -5.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Minted (MTD)

$ 1.37M
--
$ 5.87M
232.74M
999,999,988.9564211
Kapitalisasi Pasar Minted saat ini adalah $ 1.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MTD adalah 232.74M, dan total suplainya sebesar 999999988.9564211. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.87M.

Riwayat Harga Minted (MTD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Minted ke USD adalah $ +0.00018733.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Minted ke USD adalah $ -0.0028335618.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Minted ke USD adalah $ -0.0033246444.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Minted ke USD adalah $ -0.005811413957404094.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018733+3.29%
30 Days$ -0.0028335618-48.12%
60 Hari$ -0.0033246444-56.46%
90 Hari$ -0.005811413957404094-49.67%

Apa yang dimaksud dengan Minted (MTD)

Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners.

Minted™ provide these key functions:

  1. Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs.
  2. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos.
  3. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform.
  4. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec.

Minted offers below main features:

  • Launchpad
  • Rewards:
  1. Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime
  2. Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards

Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform.

There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month)

Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf

  • Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022
  • $MTD is now available for trading on VVS Finance

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Minted (MTD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Minted (USD)

Berapa nilai Minted (MTD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Minted (MTD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Minted.

Cek prediksi harga Minted sekarang!

MTD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Minted (MTD)

Memahami tokenomi Minted (MTD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MTD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Minted (MTD)

Berapa nilai Minted (MTD) hari ini?
Harga live MTD dalam USD adalah 0.00588749 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MTD ke USD saat ini?
Harga MTD ke USD saat ini adalah $ 0.00588749. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Minted?
Kapitalisasi pasar MTD adalah $ 1.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MTD?
Suplai beredar MTD adalah 232.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MTD?
MTD mencapai harga ATH sebesar 0.640362 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MTD?
MTD mencapai harga ATL 0.00465787 USD.
Berapa volume perdagangan MTD?
Volume perdagangan 24 jam live MTD adalah -- USD.
Akankah harga MTD naik lebih tinggi tahun ini?
MTD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MTD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:38:07 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

