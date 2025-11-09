Prediksi Harga Monkex (MONKEX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Monkex untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MONKEX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Monkex % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Monkex untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Monkex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006540 pada tahun 2025. Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Monkex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006867 pada tahun 2026. Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MONKEX pada tahun 2027 adalah $ 0.007210 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MONKEX pada tahun 2028 adalah $ 0.007571 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MONKEX pada tahun 2029 adalah $ 0.007949 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MONKEX pada tahun 2030 adalah $ 0.008347 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Monkex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013597. Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Monkex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022148. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006540 0.00%

Statistik Harga Monkex Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 37.98K$ 37.98K $ 37.98K Suplai Peredaran 5.81M 5.81M 5.81M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MONKEX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MONKEX adalah 5.81M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 37.98K. Lihat Harga MONKEX Live

Harga Lampau Monkex Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Monkex, harga Monkex saat ini adalah 0.006540USD. Suplai Monkex(MONKEX) yang beredar adalah 5.81M MONKEX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $37,983 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.36% $ 0.000212 $ 0.006541 $ 0.006327

7 Hari 6.10% $ 0.000398 $ 0.009359 $ 0.005514

30 Days -27.24% $ -0.001781 $ 0.009359 $ 0.005514 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Monkex telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000212 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.36% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Monkex trading pada harga tertinggi $0.009359 dan terendah $0.005514 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 6.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MONKEX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Monkex telah mengalami perubahan -27.24% , mencerminkan sekitar $-0.001781 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MONKEX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Monkex (MONKEX )? Modul Prediksi Harga Monkex adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MONKEX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Monkex pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MONKEX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Monkex. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MONKEX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MONKEX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Monkex.

Mengapa Prediksi Harga MONKEX Penting?

Prediksi Harga MONKEX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

