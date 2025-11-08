BursaDEX+
Harga live Monkex hari ini adalah 0.00630345 USD. Kapitalisasi pasar MONKEX adalah 36,608 USD. Lacak informasi harga aktual MONKEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MONKEX

Info Harga MONKEX

Penjelasan MONKEX

Situs Web Resmi MONKEX

Tokenomi MONKEX

Prakiraan Harga MONKEX

Logo Monkex

Harga Monkex (MONKEX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MONKEX ke USD:

$0.00630345
+8.50%1D
USD
Grafik Harga Live Monkex (MONKEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:47:57 (UTC+8)

Harga Monkex Hari Ini

Harga live Monkex (MONKEX) hari ini adalah $ 0.00630345, dengan perubahan 8.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONKEX ke USD saat ini adalah $ 0.00630345 per MONKEX.

Monkex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,608, dengan suplai yang beredar 5.81M MONKEX. Selama 24 jam terakhir, MONKEX diperdagangkan antara $ 0.00580851 (low) dan $ 0.00642315 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.141239, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00475736.

Dalam kinerja jangka pendek, MONKEX bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan +2.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Monkex (MONKEX)

$ 36.61K
--
$ 36.61K
5.81M
5,807,681.009112473
Kapitalisasi Pasar Monkex saat ini adalah $ 36.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONKEX adalah 5.81M, dan total suplainya sebesar 5807681.009112473. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.61K.

Riwayat Harga Monkex USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00580851
Low 24 Jam
$ 0.00642315
High 24 Jam

$ 0.00580851
$ 0.00642315
$ 0.141239
$ 0.00475736
+2.09%

+8.51%

+2.26%

+2.26%

Riwayat Harga Monkex (MONKEX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Monkex ke USD adalah $ +0.00049438.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Monkex ke USD adalah $ -0.0019095034.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Monkex ke USD adalah $ -0.0021836732.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Monkex ke USD adalah $ -0.004424766625077032.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00049438+8.51%
30 Days$ -0.0019095034-30.29%
60 Hari$ -0.0021836732-34.64%
90 Hari$ -0.004424766625077032-41.24%

Prediksi Harga untuk Monkex

Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MONKEX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Monkex (MONKEX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Monkex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Monkex (MONKEX)

Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics.

What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time.

Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com

Sumber Daya Monkex (MONKEX)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Monkex

Berapa nilai 1 Monkex pada tahun 2030?
Jika Monkex tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Monkex tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
