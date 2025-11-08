Harga Monkex Hari Ini

Harga live Monkex (MONKEX) hari ini adalah $ 0.00630345, dengan perubahan 8.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONKEX ke USD saat ini adalah $ 0.00630345 per MONKEX.

Monkex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,608, dengan suplai yang beredar 5.81M MONKEX. Selama 24 jam terakhir, MONKEX diperdagangkan antara $ 0.00580851 (low) dan $ 0.00642315 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.141239, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00475736.

Dalam kinerja jangka pendek, MONKEX bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan +2.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Monkex (MONKEX)

Kapitalisasi Pasar $ 36.61K$ 36.61K $ 36.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.61K$ 36.61K $ 36.61K Suplai Peredaran 5.81M 5.81M 5.81M Total Suplai 5,807,681.009112473 5,807,681.009112473 5,807,681.009112473

