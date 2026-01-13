Prediksi Harga N3on (N3ON) (USD)

Dapatkan prediksi harga N3on untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan N3ON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga N3on % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga N3on untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, N3on kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001458 pada tahun 2026. Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, N3on kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001530 pada tahun 2027. Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, N3ON diproyeksikan mencapai $ 0.001607 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, N3ON diproyeksikan mencapai $ 0.001687 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target N3ON pada tahun 2030 adalah $ 0.001772 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga N3on berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002886. Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga N3on berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004702.

2027 $ 0.001530 5.00%

2028 $ 0.001607 10.25%

2029 $ 0.001687 15.76%

2030 $ 0.001772 21.55%

2031 $ 0.001860 27.63%

2032 $ 0.001953 34.01%

2033 $ 0.002051 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.002154 47.75%

2035 $ 0.002261 55.13%

2036 $ 0.002375 62.89%

2037 $ 0.002493 71.03%

2038 $ 0.002618 79.59%

2039 $ 0.002749 88.56%

2040 $ 0.002886 97.99%

2050 $ 0.004702 222.51% Prediksi Harga N3on Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.001458 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.001458 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.001459 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.001464 0.41% Prediksi Harga N3on (N3ON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk N3ON pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.001458 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga N3on (N3ON) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk N3ON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001458 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga N3on (N3ON) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk N3ON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001459 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga N3on (N3ON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk N3ON adalah $0.001464 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga N3on Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga N3ON terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar N3ON adalah 1000.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.46M. Lihat Harga N3ON Live

Harga Lampau N3on Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live N3on, harga N3on saat ini adalah 0.001458USD. Suplai N3on(N3ON) yang beredar adalah 1000.00M N3ON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,458,082 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.12% $ 0 $ 0.001555 $ 0.001426

7 Hari -0.01% $ -0.000000 $ 0.003345 $ 0.001426

30 Days -56.43% $ -0.000822 $ 0.003345 $ 0.001426 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, N3on telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, N3on trading pada harga tertinggi $0.003345 dan terendah $0.001426 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut N3ON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, N3on telah mengalami perubahan -56.43% , mencerminkan sekitar $-0.000822 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa N3ON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga N3on (N3ON )? Modul Prediksi Harga N3on adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga N3ON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap N3on pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan N3ON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga N3on. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan N3ON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum N3ON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan N3on.

Mengapa Prediksi Harga N3ON Penting?

Prediksi Harga N3ON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

