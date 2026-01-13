BursaDEX+
Harga live N3on hari ini adalah 0.00153894 USD. Kapitalisasi pasar N3ON adalah 1,538,934 USD. Lacak informasi harga aktual N3ON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live N3on hari ini adalah 0.00153894 USD. Kapitalisasi pasar N3ON adalah 1,538,934 USD. Lacak informasi harga aktual N3ON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang N3ON

Info Harga N3ON

Penjelasan N3ON

Situs Web Resmi N3ON

Tokenomi N3ON

Prakiraan Harga N3ON

Logo N3on

Harga N3on (N3ON)

Harga Live 1 N3ON ke USD:

$0.00153894
+5.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live N3on (N3ON)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:00:01 (UTC+8)

Harga N3on Hari Ini

Harga live N3on (N3ON) hari ini adalah $ 0.00153894, dengan perubahan 5.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi N3ON ke USD saat ini adalah $ 0.00153894 per N3ON.

N3on saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,538,934, dengan suplai yang beredar 1000.00M N3ON. Selama 24 jam terakhir, N3ON diperdagangkan antara $ 0.00142658 (low) dan $ 0.0015559 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03543549, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0014203.

Dalam kinerja jangka pendek, N3ON bergerak -0.90% dalam satu jam terakhir dan +5.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar N3on (N3ON)

$ 1.54M
--
----

$ 1.54M
1000.00M
999,999,549.972947
Kapitalisasi Pasar N3on saat ini adalah $ 1.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar N3ON adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999549.972947. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.54M.

Riwayat Harga N3on USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00142658
Low 24 Jam
$ 0.0015559
High 24 Jam

$ 0.00142658
$ 0.0015559
$ 0.03543549
$ 0.0014203
-0.90%

+5.56%

+5.86%

+5.86%

Riwayat Harga N3on (N3ON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga N3on ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga N3on ke USD adalah $ -0.0008313172.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga N3on ke USD adalah $ -0.0014611809.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga N3on ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.56%
30 Days$ -0.0008313172-54.01%
60 Hari$ -0.0014611809-94.94%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk N3on

Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target N3ON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga N3on (N3ON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga N3on berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya N3on (N3ON)

Situs Web Resmi

Tentang N3on

Berapa harga saat ini dari N3on?

Harga langsung dari N3on (N3ON) adalah Rp25.926082090097670000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi N3on di pasar?

N3on saat ini berada pada peringkat pasar #3308, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp25925981009.8134870000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari N3ON?

Jumlah token yang beredar dari N3ON adalah 999999549.972947 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari N3on?

Dalam 24 jam terakhir, N3on diperdagangkan dalam kisaran Rp24.033185301630690000 (terendah 24 jam) hingga Rp26.21180236005495000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak N3on dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

N3on mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp596.971566560642445000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp23.92738793751915000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan N3ON hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk N3on?

Pergeseran harga saat ini sebesar 5.55% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Celebrity-Themed. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang N3on

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:00:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting N3on (N3ON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi N3on Selengkapnya

