Berapa harga saat ini dari N3on?

Harga langsung dari N3on (N3ON) adalah Rp25.926082090097670000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi N3on di pasar?

N3on saat ini berada pada peringkat pasar #3308, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp25925981009.8134870000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari N3ON?

Jumlah token yang beredar dari N3ON adalah 999999549.972947 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari N3on?

Dalam 24 jam terakhir, N3on diperdagangkan dalam kisaran Rp24.033185301630690000 (terendah 24 jam) hingga Rp26.21180236005495000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak N3on dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

N3on mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp596.971566560642445000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp23.92738793751915000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan N3ON hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk N3on?

Pergeseran harga saat ini sebesar 5.55% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Celebrity-Themed. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.