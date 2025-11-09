Prediksi Harga Nile (NILE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nile untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NILE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nile % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nile untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nile berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.023346 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nile berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024513 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NILE pada tahun 2027 adalah $ 0.025738 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NILE pada tahun 2028 adalah $ 0.027025 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NILE pada tahun 2029 adalah $ 0.028377 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NILE pada tahun 2030 adalah $ 0.029796 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nile berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.048534. Prediksi Harga Nile (NILE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nile berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.079057. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.023346 0.00%

2026 $ 0.024513 5.00%

2027 $ 0.025738 10.25%

2028 $ 0.027025 15.76%

2029 $ 0.028377 21.55%

2030 $ 0.029796 27.63%

2031 $ 0.031285 34.01%

2032 $ 0.032850 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.034492 47.75%

2034 $ 0.036217 55.13%

2035 $ 0.038028 62.89%

2036 $ 0.039929 71.03%

2037 $ 0.041926 79.59%

2038 $ 0.044022 88.56%

2039 $ 0.046223 97.99%

2040 $ 0.048534 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nile Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.023346 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.023349 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.023368 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.023441 0.41% Prediksi Harga Nile (NILE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NILE pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.023346 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nile (NILE) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk NILE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023349 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nile (NILE) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NILE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023368 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nile (NILE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NILE adalah $0.023441 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nile Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 105.16K$ 105.16K $ 105.16K Suplai Peredaran 4.50M 4.50M 4.50M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga NILE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar NILE adalah 4.50M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 105.16K. Lihat Harga NILE Live

Harga Lampau Nile Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nile, harga Nile saat ini adalah 0.023346USD. Suplai Nile(NILE) yang beredar adalah 4.50M NILE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $105,156 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.34% $ 0.000534 $ 0.024022 $ 0.022812

7 Hari 8.88% $ 0.002074 $ 0.028306 $ 0.019141

30 Days -17.57% $ -0.004103 $ 0.028306 $ 0.019141 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nile telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000534 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.34% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nile trading pada harga tertinggi $0.028306 dan terendah $0.019141 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 8.88% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NILE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nile telah mengalami perubahan -17.57% , mencerminkan sekitar $-0.004103 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NILE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nile (NILE )? Modul Prediksi Harga Nile adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NILE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nile pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NILE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nile. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NILE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NILE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nile.

Mengapa Prediksi Harga NILE Penting?

Prediksi Harga NILE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NILE sekarang? Menurut prediksi Anda, NILE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NILE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Nile (NILE), prakiraan harga NILE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NILE pada tahun 2026? Harga 1 Nile (NILE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, NILE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NILE pada tahun 2027? Nile (NILE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NILE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NILE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nile (NILE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NILE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nile (NILE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NILE pada tahun 2030? Harga 1 Nile (NILE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, NILE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NILE untuk tahun 2040? Nile (NILE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NILE pada tahun 2040.