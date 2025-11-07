Harga Nile Hari Ini

Harga live Nile (NILE) hari ini adalah $ 0.02270627, dengan perubahan 1.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NILE ke USD saat ini adalah $ 0.02270627 per NILE.

Nile saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 100,345, dengan suplai yang beredar 4.50M NILE. Selama 24 jam terakhir, NILE diperdagangkan antara $ 0.02201562 (low) dan $ 0.02355533 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.45, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01885881.

Dalam kinerja jangka pendek, NILE bergerak +1.07% dalam satu jam terakhir dan +6.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nile (NILE)

Kapitalisasi Pasar $ 100.35K$ 100.35K $ 100.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 337.69K$ 337.69K $ 337.69K Suplai Peredaran 4.50M 4.50M 4.50M Total Suplai 15,158,026.56008794 15,158,026.56008794 15,158,026.56008794

