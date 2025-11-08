Prediksi Harga Noon USN (USN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Noon USN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan USN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli USN

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Noon USN % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Noon USN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Noon USN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.999723 pada tahun 2025. Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Noon USN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0497 pada tahun 2026. Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USN pada tahun 2027 adalah $ 1.1021 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USN pada tahun 2028 adalah $ 1.1573 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USN pada tahun 2029 adalah $ 1.2151 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USN pada tahun 2030 adalah $ 1.2759 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Noon USN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0783. Prediksi Harga Noon USN (USN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Noon USN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3854. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.999723 0.00%

2026 $ 1.0497 5.00%

2027 $ 1.1021 10.25%

2028 $ 1.1573 15.76%

2029 $ 1.2151 21.55%

2030 $ 1.2759 27.63%

2031 $ 1.3397 34.01%

2032 $ 1.4067 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4770 47.75%

2034 $ 1.5508 55.13%

2035 $ 1.6284 62.89%

2036 $ 1.7098 71.03%

2037 $ 1.7953 79.59%

2038 $ 1.8851 88.56%

2039 $ 1.9793 97.99%

2040 $ 2.0783 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Noon USN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.999723 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.999859 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0006 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0038 0.41% Prediksi Harga Noon USN (USN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.999723 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Noon USN (USN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk USN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999859 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Noon USN (USN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk USN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0006 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Noon USN (USN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USN adalah $1.0038 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Noon USN Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 18.18M$ 18.18M $ 18.18M Suplai Peredaran 18.19M 18.19M 18.19M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga USN terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar USN adalah 18.19M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.18M. Lihat Harga USN Live

Harga Lampau Noon USN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Noon USN, harga Noon USN saat ini adalah 0.999723USD. Suplai Noon USN(USN) yang beredar adalah 18.19M USN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18,183,165 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000180 $ 0.999982 $ 0.995045

7 Hari 0.08% $ 0.000755 $ 1.0032 $ 0.998369

30 Days -0.01% $ -0.000159 $ 1.0032 $ 0.998369 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Noon USN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000180 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Noon USN trading pada harga tertinggi $1.0032 dan terendah $0.998369 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Noon USN telah mengalami perubahan -0.01% , mencerminkan sekitar $-0.000159 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Noon USN (USN )? Modul Prediksi Harga Noon USN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Noon USN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Noon USN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Noon USN.

Mengapa Prediksi Harga USN Penting?

Prediksi Harga USN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi USN sekarang? Menurut prediksi Anda, USN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga USN bulan depan? Menurut alat prediksi harga Noon USN (USN), prakiraan harga USN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 USN pada tahun 2026? Harga 1 Noon USN (USN) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, USN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga USN pada tahun 2027? Noon USN (USN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga USN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Noon USN (USN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga USN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Noon USN (USN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 USN pada tahun 2030? Harga 1 Noon USN (USN) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, USN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga USN untuk tahun 2040? Noon USN (USN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USN pada tahun 2040. Daftar Sekarang