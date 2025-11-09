Prediksi Harga Nova Fox (NFX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nova Fox untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NFX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nova Fox % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nova Fox untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nova Fox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.037999 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nova Fox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.039899 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NFX pada tahun 2027 adalah $ 0.041894 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NFX pada tahun 2028 adalah $ 0.043989 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NFX pada tahun 2029 adalah $ 0.046188 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NFX pada tahun 2030 adalah $ 0.048497 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nova Fox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.078998. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nova Fox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.128679. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.037999 0.00%

2026 $ 0.039899 5.00%

2027 $ 0.041894 10.25%

2028 $ 0.043989 15.76%

2029 $ 0.046188 21.55%

2030 $ 0.048497 27.63%

2031 $ 0.050922 34.01%

2032 $ 0.053468 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.056142 47.75%

2034 $ 0.058949 55.13%

2035 $ 0.061897 62.89%

2036 $ 0.064991 71.03%

2037 $ 0.068241 79.59%

2038 $ 0.071653 88.56%

2039 $ 0.075236 97.99%

2040 $ 0.078998 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nova Fox Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.037999 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.038004 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.038035 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.038155 0.41% Prediksi Harga Nova Fox (NFX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NFX pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.037999 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk NFX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.038004 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NFX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.038035 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nova Fox (NFX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NFX adalah $0.038155 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nova Fox Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 364.22K$ 364.22K $ 364.22K Suplai Peredaran 9.58M 9.58M 9.58M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga NFX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar NFX adalah 9.58M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 364.22K. Lihat Harga NFX Live

Harga Lampau Nova Fox Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nova Fox, harga Nova Fox saat ini adalah 0.037999USD. Suplai Nova Fox(NFX) yang beredar adalah 9.58M NFX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $364,218 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.07% $ 0.000402 $ 0.040600 $ 0.037562

7 Hari -13.57% $ -0.005158 $ 0.092076 $ 0.031617

30 Days -58.91% $ -0.022387 $ 0.092076 $ 0.031617 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nova Fox telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000402 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nova Fox trading pada harga tertinggi $0.092076 dan terendah $0.031617 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -13.57% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NFX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nova Fox telah mengalami perubahan -58.91% , mencerminkan sekitar $-0.022387 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NFX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nova Fox (NFX )? Modul Prediksi Harga Nova Fox adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NFX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nova Fox pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NFX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nova Fox. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NFX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NFX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nova Fox.

Mengapa Prediksi Harga NFX Penting?

Prediksi Harga NFX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

