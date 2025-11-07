Informasi Harga Nova Fox (NFX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.03260511 $ 0.03260511 $ 0.03260511 Low 24 Jam $ 0.03951269 $ 0.03951269 $ 0.03951269 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.03260511$ 0.03260511 $ 0.03260511 High 24 Jam $ 0.03951269$ 0.03951269 $ 0.03951269 All Time High $ 0.231692$ 0.231692 $ 0.231692 Harga Terendah $ 0.03005925$ 0.03005925 $ 0.03005925 Perubahan Harga (1 Jam) -2.59% Perubahan Harga (1 Hari) +10.23% Perubahan Harga (7H) -18.85% Perubahan Harga (7H) -18.85%

Harga aktual Nova Fox (NFX) adalah $0.03626824. Selama 24 jam terakhir, NFX diperdagangkan antara low $ 0.03260511 dan high $ 0.03951269, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNFX adalah $ 0.231692, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03005925.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NFX telah berubah sebesar -2.59% selama 1 jam terakhir, +10.23% selama 24 jam, dan -18.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nova Fox (NFX)

Kapitalisasi Pasar $ 347.67K$ 347.67K $ 347.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Suplai Peredaran 9.54M 9.54M 9.54M Total Suplai 74,228,359.55955435 74,228,359.55955435 74,228,359.55955435

Kapitalisasi Pasar Nova Fox saat ini adalah $ 347.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NFX adalah 9.54M, dan total suplainya sebesar 74228359.55955435. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.71M.