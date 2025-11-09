Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nyxia AI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NYXC dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nyxia AI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nyxia AI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nyxia AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007891 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nyxia AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008285 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NYXC pada tahun 2027 adalah $ 0.008700 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NYXC pada tahun 2028 adalah $ 0.009135 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NYXC pada tahun 2029 adalah $ 0.009591 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NYXC pada tahun 2030 adalah $ 0.010071 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nyxia AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.016405. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nyxia AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.026722. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007891 0.00%

2026 $ 0.008285 5.00%

2027 $ 0.008700 10.25%

2028 $ 0.009135 15.76%

2029 $ 0.009591 21.55%

2030 $ 0.010071 27.63%

2031 $ 0.010574 34.01%

2032 $ 0.011103 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011658 47.75%

2034 $ 0.012241 55.13%

2035 $ 0.012853 62.89%

2036 $ 0.013496 71.03%

2037 $ 0.014171 79.59%

2038 $ 0.014879 88.56%

2039 $ 0.015623 97.99%

2040 $ 0.016405 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nyxia AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.007891 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.007892 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.007898 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.007923 0.41% Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NYXC pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.007891 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk NYXC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007892 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NYXC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007898 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NYXC adalah $0.007923 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nyxia AI Saat Ini Harga Saat Ini Perubahan Harga (24 Jam) Kap. Pasar $ 78.91K Suplai Peredaran 10.00M Volume (24 Jam) Harga NYXC terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar NYXC adalah 10.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 78.91K.

Harga Lampau Nyxia AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nyxia AI, harga Nyxia AI saat ini adalah 0.007891USD. Suplai Nyxia AI(NYXC) yang beredar adalah 10.00M NYXC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $78,912 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.39% $ 0.000403 $ 0.008127 $ 0.007487

7 Hari -10.17% $ -0.000802 $ 0.010717 $ 0.007490

30 Days -27.17% $ -0.002144 $ 0.010717 $ 0.007490 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nyxia AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000403 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.39% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nyxia AI trading pada harga tertinggi $0.010717 dan terendah $0.007490 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -10.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NYXC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nyxia AI telah mengalami perubahan -27.17% , mencerminkan sekitar $-0.002144 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NYXC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nyxia AI (NYXC )? Modul Prediksi Harga Nyxia AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NYXC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nyxia AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NYXC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nyxia AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NYXC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NYXC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nyxia AI.

Mengapa Prediksi Harga NYXC Penting?

Prediksi Harga NYXC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

