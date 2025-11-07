Harga Nyxia AI Hari Ini

Harga live Nyxia AI (NYXC) hari ini adalah $ 0.00790855, dengan perubahan 0.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NYXC ke USD saat ini adalah $ 0.00790855 per NYXC.

Nyxia AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,085, dengan suplai yang beredar 10.00M NYXC. Selama 24 jam terakhir, NYXC diperdagangkan antara $ 0.00784446 (low) dan $ 0.00803992 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.475061, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00281098.

Dalam kinerja jangka pendek, NYXC bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan -8.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nyxia AI (NYXC)

Kapitalisasi Pasar $ 79.09K$ 79.09K $ 79.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.09K$ 79.09K $ 79.09K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nyxia AI saat ini adalah $ 79.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NYXC adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.09K.