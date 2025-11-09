Prediksi Harga Orion Money (ORION) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Orion Money % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Orion Money untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Orion Money berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000522 pada tahun 2025. Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Orion Money berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000548 pada tahun 2026. Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ORION pada tahun 2027 adalah $ 0.000575 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ORION pada tahun 2028 adalah $ 0.000604 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ORION pada tahun 2029 adalah $ 0.000634 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ORION pada tahun 2030 adalah $ 0.000666 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Orion Money berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001085. Prediksi Harga Orion Money (ORION) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Orion Money berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001768. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000522 0.00%

Statistik Harga Orion Money Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 49.64K$ 49.64K $ 49.64K Suplai Peredaran 95.03M 95.03M 95.03M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ORION terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ORION adalah 95.03M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 49.64K. Lihat Harga ORION Live

Harga Lampau Orion Money Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Orion Money, harga Orion Money saat ini adalah 0.000522USD. Suplai Orion Money(ORION) yang beredar adalah 95.03M ORION , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $49,636 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.39% $ 0 $ 0.000522 $ 0.000519

7 Hari -9.93% $ -0.000051 $ 0.000780 $ 0.000519

30 Days -33.35% $ -0.000174 $ 0.000780 $ 0.000519 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Orion Money telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.39% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Orion Money trading pada harga tertinggi $0.000780 dan terendah $0.000519 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -9.93% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ORION di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Orion Money telah mengalami perubahan -33.35% , mencerminkan sekitar $-0.000174 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ORION dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Orion Money (ORION )? Modul Prediksi Harga Orion Money adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ORION di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Orion Money pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ORION, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Orion Money. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ORION. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ORION untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Orion Money.

Mengapa Prediksi Harga ORION Penting?

Prediksi Harga ORION sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ORION sekarang? Menurut prediksi Anda, ORION akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ORION bulan depan? Menurut alat prediksi harga Orion Money (ORION), prakiraan harga ORION akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ORION pada tahun 2026? Harga 1 Orion Money (ORION) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ORION akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ORION pada tahun 2027? Orion Money (ORION) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ORION pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ORION pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orion Money (ORION) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ORION pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orion Money (ORION) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ORION pada tahun 2030? Harga 1 Orion Money (ORION) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ORION akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ORION untuk tahun 2040? Orion Money (ORION) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ORION pada tahun 2040. Daftar Sekarang