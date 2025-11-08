Harga Orion Money Hari Ini

Harga live Orion Money (ORION) hari ini adalah $ 0.00051994, dengan perubahan 3.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORION ke USD saat ini adalah $ 0.00051994 per ORION.

Orion Money saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,408, dengan suplai yang beredar 95.03M ORION. Selama 24 jam terakhir, ORION diperdagangkan antara $ 0.00051992 (low) dan $ 0.00054251 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.36, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00041046.

Dalam kinerja jangka pendek, ORION bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -10.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Orion Money (ORION)

Kapitalisasi Pasar $ 49.41K$ 49.41K $ 49.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 519.94K$ 519.94K $ 519.94K Suplai Peredaran 95.03M 95.03M 95.03M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

