Prediksi Harga Orizon (ORI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Orizon untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan ORI dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Orizon % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Orizon untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Orizon (ORI) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Orizon kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 54.98 pada tahun 2026. Prediksi Harga Orizon (ORI) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Orizon kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 57.729 pada tahun 2027. Prediksi Harga Orizon (ORI) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ORI diproyeksikan mencapai $ 60.6154 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Orizon (ORI) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ORI diproyeksikan mencapai $ 63.6462 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Orizon (ORI) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target ORI pada tahun 2030 adalah $ 66.8285 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Orizon (ORI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Orizon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 108.8566. Prediksi Harga Orizon (ORI) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Orizon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 177.3159. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 54.98 0.00%

2027 $ 57.729 5.00%

2028 $ 60.6154 10.25%

2029 $ 63.6462 15.76%

2030 $ 66.8285 21.55%

2031 $ 70.1699 27.63%

2032 $ 73.6784 34.01%

2033 $ 77.3623 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 81.2305 47.75%

2035 $ 85.2920 55.13%

2036 $ 89.5566 62.89%

2037 $ 94.0344 71.03%

2038 $ 98.7361 79.59%

2039 $ 103.6729 88.56%

2040 $ 108.8566 97.99%

2050 $ 177.3159 222.51% Prediksi Harga Orizon Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 54.98 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 54.9875 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 55.0327 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 55.2059 0.41% Prediksi Harga Orizon (ORI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ORI pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $54.98 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Orizon (ORI) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk ORI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $54.9875 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Orizon (ORI) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk ORI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $55.0327 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Orizon (ORI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ORI adalah $55.2059 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Orizon Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Suplai Peredaran 235.34K 235.34K 235.34K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ORI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ORI adalah 235.34K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 12.94M. Lihat Harga ORI Live

Harga Lampau Orizon Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Orizon, harga Orizon saat ini adalah 54.98USD. Suplai Orizon(ORI) yang beredar adalah 235.34K ORI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $12,940,177 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.36% $ 0.194645 $ 55.12 $ 54.34

7 Hari 0.71% $ 0.388978 $ 56.0526 $ 54.0780

30 Days -1.83% $ -1.0092 $ 56.0526 $ 54.0780 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Orizon telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.194645 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.36% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Orizon trading pada harga tertinggi $56.0526 dan terendah $54.0780 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.71% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ORI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Orizon telah mengalami perubahan -1.83% , mencerminkan sekitar $-1.0092 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ORI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Orizon (ORI )? Modul Prediksi Harga Orizon adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ORI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Orizon pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ORI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Orizon. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ORI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ORI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Orizon.

Mengapa Prediksi Harga ORI Penting?

Prediksi Harga ORI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

