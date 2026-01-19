Berapa harga live Orizon?

Orizon diperdagangkan pada Rp923999.04323650000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.60% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini ORI?

Volatilitas harga ORI dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Orizon?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp918421.58422300000 (rendah) dan Rp933970.86389700000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan ORI?

Dalam 24 jam terakhir, ORI mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp1007998.95625800000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp892055.41434100000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Orizon?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan ORI dengan token BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Governance lainnya?

Dalam kategori BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Governance, ORI menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.