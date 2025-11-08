Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) /

Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

Dapatkan prediksi harga PayFi Strategy Token USDC untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PSTUSDC dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PayFi Strategy Token USDC % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PayFi Strategy Token USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.057 pada tahun 2025. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PayFi Strategy Token USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.1098 pada tahun 2026. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PSTUSDC pada tahun 2027 adalah $ 1.1653 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PSTUSDC pada tahun 2028 adalah $ 1.2236 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PSTUSDC pada tahun 2029 adalah $ 1.2847 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PSTUSDC pada tahun 2030 adalah $ 1.3490 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga PayFi Strategy Token USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.1974. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga PayFi Strategy Token USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.5793. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.057 0.00%

2026 $ 1.1098 5.00%

2027 $ 1.1653 10.25%

2028 $ 1.2236 15.76%

2029 $ 1.2847 21.55%

2030 $ 1.3490 27.63%

2031 $ 1.4164 34.01%

2032 $ 1.4873 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5616 47.75%

2034 $ 1.6397 55.13%

2035 $ 1.7217 62.89%

2036 $ 1.8078 71.03%

2037 $ 1.8982 79.59%

2038 $ 1.9931 88.56%

2039 $ 2.0927 97.99%

2040 $ 2.1974 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.057 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.0571 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0580 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0613 0.41% Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PSTUSDC pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.057 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PSTUSDC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0571 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PSTUSDC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0580 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PSTUSDC adalah $1.0613 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PayFi Strategy Token USDC Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 72.15M$ 72.15M $ 72.15M Suplai Peredaran 68.25M 68.25M 68.25M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PSTUSDC terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PSTUSDC adalah 68.25M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 72.15M. Lihat Harga PSTUSDC Live

Harga Lampau PayFi Strategy Token USDC Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PayFi Strategy Token USDC, harga PayFi Strategy Token USDC saat ini adalah 1.057USD. Suplai PayFi Strategy Token USDC(PSTUSDC) yang beredar adalah 68.25M PSTUSDC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $72,146,867 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000274 $ 1.059 $ 1.056

7 Hari 0.16% $ 0.001675 $ 1.0584 $ 1.0510

30 Days 0.61% $ 0.006437 $ 1.0584 $ 1.0510 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PayFi Strategy Token USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000274 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PayFi Strategy Token USDC trading pada harga tertinggi $1.0584 dan terendah $1.0510 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.16% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PSTUSDC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PayFi Strategy Token USDC telah mengalami perubahan 0.61% , mencerminkan sekitar $0.006437 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PSTUSDC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC )? Modul Prediksi Harga PayFi Strategy Token USDC adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PSTUSDC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PayFi Strategy Token USDC pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PSTUSDC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PayFi Strategy Token USDC. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PSTUSDC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PSTUSDC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PayFi Strategy Token USDC.

Mengapa Prediksi Harga PSTUSDC Penting?

Prediksi Harga PSTUSDC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PSTUSDC sekarang? Menurut prediksi Anda, PSTUSDC akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PSTUSDC bulan depan? Menurut alat prediksi harga PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC), prakiraan harga PSTUSDC akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PSTUSDC pada tahun 2026? Harga 1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PSTUSDC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PSTUSDC pada tahun 2027? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PSTUSDC pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PSTUSDC pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PSTUSDC pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PSTUSDC pada tahun 2030? Harga 1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PSTUSDC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PSTUSDC untuk tahun 2040? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PSTUSDC pada tahun 2040.