Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Phantasma Phoenix untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SOUL dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SOUL

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Phantasma Phoenix % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Phantasma Phoenix untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Phantasma Phoenix kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.017574 pada tahun 2026. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Phantasma Phoenix kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.018453 pada tahun 2027. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SOUL diproyeksikan mencapai $ 0.019376 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SOUL diproyeksikan mencapai $ 0.020345 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target SOUL pada tahun 2030 adalah $ 0.021362 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Phantasma Phoenix berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.034796. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Phantasma Phoenix berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.056680. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.017574 0.00%

2027 $ 0.018453 5.00%

2028 $ 0.019376 10.25%

2029 $ 0.020345 15.76%

2030 $ 0.021362 21.55%

2031 $ 0.022430 27.63%

2032 $ 0.023551 34.01%

2033 $ 0.024729 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.025965 47.75%

2035 $ 0.027264 55.13%

2036 $ 0.028627 62.89%

2037 $ 0.030058 71.03%

2038 $ 0.031561 79.59%

2039 $ 0.033139 88.56%

2040 $ 0.034796 97.99%

2050 $ 0.056680 222.51% Prediksi Harga Phantasma Phoenix Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.017574 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.017577 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.017591 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.017647 0.41% Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SOUL pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.017574 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk SOUL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017577 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk SOUL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017591 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SOUL adalah $0.017647 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Phantasma Phoenix Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Suplai Peredaran 132.12M 132.12M 132.12M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SOUL terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SOUL adalah 132.12M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.32M. Lihat Harga SOUL Live

Harga Lampau Phantasma Phoenix Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Phantasma Phoenix, harga Phantasma Phoenix saat ini adalah 0.017574USD. Suplai Phantasma Phoenix(SOUL) yang beredar adalah 132.12M SOUL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,321,965 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.33% $ 0.000230 $ 0.017872 $ 0.017328

7 Hari 10.11% $ 0.001776 $ 0.019501 $ 0.012626

30 Days 38.98% $ 0.006851 $ 0.019501 $ 0.012626 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Phantasma Phoenix telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000230 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.33% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Phantasma Phoenix trading pada harga tertinggi $0.019501 dan terendah $0.012626 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 10.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SOUL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Phantasma Phoenix telah mengalami perubahan 38.98% , mencerminkan sekitar $0.006851 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SOUL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Phantasma Phoenix (SOUL )? Modul Prediksi Harga Phantasma Phoenix adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SOUL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Phantasma Phoenix pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SOUL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Phantasma Phoenix. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SOUL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SOUL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Phantasma Phoenix.

Mengapa Prediksi Harga SOUL Penting?

Prediksi Harga SOUL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SOUL sekarang? Menurut prediksi Anda, SOUL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SOUL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Phantasma Phoenix (SOUL), prakiraan harga SOUL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SOUL pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Phantasma Phoenix (SOUL) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, SOUL diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga SOUL di tahun 2028? Phantasma Phoenix (SOUL) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per SOUL pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SOUL di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Phantasma Phoenix (SOUL) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga SOUL di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Phantasma Phoenix (SOUL) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 SOUL pada tahun 2030? Harga 1 Phantasma Phoenix (SOUL) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, SOUL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SOUL untuk tahun 2040? Phantasma Phoenix (SOUL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SOUL pada tahun 2040. Daftar Sekarang